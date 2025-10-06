TELEVISIÓ
Seqüela confirmada
'The Simpsons’ tornaran al cinema el 2027 amb una segona pel·lícula, vint anys després de l’estrena de la primera. El film competirà amb ‘Bad Fairies’, de Warner Bros.
20th Century Studios ha anunciat a través d’Instagram un nou llargmetratge de The Simpsons, encara sense títol oficial, que arribarà a la gran pantalla el 23 de juliol del 2027. L’anunci s’ha acompanyat d’una imatge amb el missatge “Homer tornarà d’aquí a uns segons”, i la mà del personatge subjectant un dònut decorat amb el número 2. Es tracta d’un simpàtic i clar indici que confirma l’arribada de la segona pel·lícula de la saga, després de la del 2007, que va assolir un gran èxit de públic i crítica.
La data triada no és casual. Disney havia reservat aquest mateix dia per a un projecte de Marvel Studios encara sense títol assignat, de manera que el llançament de la seqüela de The Simpsons ha obligat a reajustar calendaris. Tot i així, la producció competirà directament a la cartellera amb un altre gran títol d’animació: Bad Fairies, el musical animat de Warner Bros. que també ha fixat el 23 de juliol del 2027 per a l’estrena mundial. Aquesta coincidència anticipa una forta batalla de taquilla en ple estiu, una època especialment rendible per a les produccions familiars i d’animació.
La sèrie creada per Matt Groening, James L. Brooks i Sam Simon continua sent un fenomen televisiu. Estrenada el desembre del 1989, The Simpsons és la ficció de prime time més longeva de la història, amb 37 temporades ja disponibles a Disney+ i tres més de confirmades. El seu origen es remunta als curtmetratges emesos dins el Show de Tracey Ullman a final dels anys vuitanta, però la seva consolidació com a sèrie pròpia va marcar un abans i un després a la història de la petita pantalla.
Pel que fa al cinema, el primer film de The Simpsons, dirigit per David Silverman, narrava la lluita de Homer per salvar Springfield d’una catàstrofe mediambiental provocada per ell mateix. El film va ser un fenomen global, amb una recaptació de 536 milions de dòlars.