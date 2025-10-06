HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La comunicació diària amb els altres avui es posarà una mica emocional. No et sorprenguis si les converses són més profundes del que t'esperaves. Allò que podria començar sent una conversa intel·lectual pot acabar sent una batalla emocional entre el cap i el cor. L'energia en joc avui està sacsejant una mica l'atmosfera. Fes tot el que puguis per mantenir el control dels teus sentiments.
Taure
En aquest moment sentiràs ganes d'envoltar-te de bellesa. Això és degut a l'alineació astral del dia. Podríeu desitjar anar a un museu d'art i absorbir una mica d'energia creativa. O podries gaudir en anar a un concert musical a escoltar tocar el teu artista preferit. El teu esperit se sentirà refrescat i renovat si et permets una visita a un lloc especial. Així que satisfà els teus sentits avui i sentiràs una ràpida elevació!
Bessons
Potser sentis que tens bones intencions, però que d'alguna manera sembles haver-te equivocat de camí. Més que segur, estàs seguint estructures apreses dels teus pares, i aquestes estructures t'estan ficant en problemes. Assegureu-vos d'adaptar-vos escoltant la vostra veu interior. Últimament saps perfectament com comportar-te. L'aspecte en joc avui accentua la sensibilitat pel que fa a l'amor i al romanç.
Cranc
L´alineació planetària d´avui podria elevar el teu desig d´estar amb la teva ànima bessona. Avui podria existir algú molt especial a la teva vida, però potser no tinguis seguretat que aquesta persona no sigui l'adequada. O potser encara estàs buscant parella. Examina què realment vols en una parella avui. Veu si pots aconseguir-ho en la teva situació actual, i després treballa sobre això!
Lleó
L'amor serà present a la teva ment avui i la gent podrà descobrir això immediatament. Més que segur, els teus ulls hipnòtics atrauran algú cap a tu. Quan veus alguna cosa que vols, saps com obtenir-ho. Hi ha una tempesta poderosa dins teu empenyent-te a actuar seguint les teves emocions, de les quals avui, experimentaràs moltes.
Verge
Avui sentiràs desitjos de fer alguna cosa creativa o artística. L'energia astral en joc us està encoratjant a buscar dins del vostre cor. Potser se t'acudirà una idea per a un poema o la lletra d'una cançó. O potser tens idees que vulguis expressar en una història. Fins potser vols fer un petit esbós o pintura. Permet tenir imaginació i confia en les teves habilitats creatives.
Balança
Avui sortiràs de la teva closca una mica més que de costum. Els petits actes de bellesa i bondat són especialment importants per a tu. Més que segur, trobaràs la pau i comoditat que busques quan et sents i tinguis una xerrada calma i tranquil·la amb algú amb qui realment et puguis obrir. Els temes sensibles seran el focus central gràcies a lenergia astral en joc.
Escorpí
Para atenció al que et revelen els teus somnis. L'alineació planetària avui podria produir poderoses "pel·lícules" nocturnes. De vegades el teu subconscient pot ser activat pels planetes. Avui els teus somnis tindran un significat especial. Tracta de prendre'n nota en un diari o agenda. O grava'ls en cinta així els pots escoltar més tard. Trobareu missatges interessants.
Sagitari
Assegureu-vos que les coses vinguin del cor avui dia. Només digues les coses que realment sents. Les persones estaran molt sensibles a les teves paraules i llenguatge corporal avui, així que es conscient de les teves accions. No podràs amagar res dels altres, de manera que ni ho intentis. Assegureu-vos que totes les vostres accions siguin genuïnes. L'alineació planetària d'avui està causant un remolí poderós d'energia receptiva a l'aire que no serà ignorat amb facilitat.
Capricornio
El dia d'avui se't passarà volant així que assegura't de prestar atenció al rellotge! L'energia celestial en joc et pot posar una mica distret. Si tens moltes tasques o feina per fer, serà desafiant poder acabar-ho tot. Hi haurà un sentiment de velocitat i acceleració al llarg del dia. Tracta de no esgotar-te tractant de fer massa.
Aquari
L'amor i les societats seran els punts claus per a tu avui, tot i que trobaràs que hi ha un conflicte entre aquesta part de la teva vida i la manera com maneges els teus objectius laborals. Potser algú requereix més atenció de la que sents que pots brindar en aquest moment. L'aspecte en joc avui et demana que rebis tant com dónes.
Peixos
L'energia astral en joc avui indica que decidiràs manejar una societat de manera diferent. Si has estat tenint reptes en una relació romàntica, voldràs discutir aquests temes amb la teva parella avui. O si col·labores comercialment amb algú, seria bo parlar amb el teu soci i aclarir l'atmosfera. Hauràs d'assegurar-te que tots dos comparteixin els mateixos objectius.