LA PROPOSTA DEL DIA
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
CURSOS I TALLERS
MEDITAR AMB EL COS
Sessió setmanal. Eines fàcils per alleujar tensions al teu cos mentre calmes la teva ment. Amb Sílvia Monne. Hora: de 13.30 a 14.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
COM CONVERTIR ELS PROBLEMES EN OPORTUNITATS
Amb el mestre Drac Garcia @meditarabcn. Hora: 20.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘PERSPECTIVES SOBRE LES CRIPTOMONEDES A ANDORRA’
A càrrec de Carles Ruiz i Gil, professor associat Universitat Abat Oliba CEU; Alexandru Herea, professor d’economia i francès al centre de batxillerat de l’Escola andorrana; Albert Santisteve i Prim, director de tecnologia i seguretat de Creand Crèdit Andorrà, i Borja Aguado i Delgado, fiscal adjunt. Modera Alan Ward i Koeck. Hora: 18.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
ALBRECHT DÜRER
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.