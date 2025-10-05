CARTELLERA
CINEMES ILLA CARLEMANY
Smashing Machine 12.15 16.30 19.00 22.00
Avatar: el sentido del agua 18.00**** 21.30****
La sospecha de Sofía 15.45 17.45 19.45 21.45
Una batalla tras otra 12.00 16.00 19.00 21.30
Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 18.00***
Guardianes de la noche: fortaleza infinita 12.00** 19.45**
El cautivo 15.30
Ya no quedan junglas 22.30
Expediente Warren: el último rito 19.30** 22.15**
Tipos Malos 2 11.45 15.30 17.30
Sin cobertura 11.30 16.15
CINEMES GUIU
Una batalla tras otra 19.30
Maspalomas 19.15
Angelo en el bosque misterioso 17.15