Smashing machine

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

CINEMES ILLA CARLEMANY

Smashing Machine 12.15 16.30 19.00 22.00

Avatar: el sentido del agua 18.00**** 21.30****

La sospecha de Sofía 15.45 17.45 19.45 21.45

Una batalla tras otra 12.00 16.00 19.00 21.30

Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 18.00***

Guardianes de la noche: fortaleza infinita 12.00** 19.45**

El cautivo 15.30

Ya no quedan junglas 22.30

Expediente Warren: el último rito 19.30** 22.15**

Tipos Malos 2 11.45 15.30 17.30

Sin cobertura 11.30 16.15

CINEMES GUIU

Una batalla tras otra 19.30

Maspalomas 19.15

Angelo en el bosque misterioso 17.15

