HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui rebràs informació nova com a resultat del teu estat mental actual respecte a l'espiritualitat. Aquesta informació pot no ser exactament ostensible o escrita per a la vostra comoditat; molt probablement arribi a través de canals subtils. Para atenció a la teva intuïció avui, ja que es troba agitada intentant enviar un important missatge al teu inconscient. L'energia celestial actual en joc està despertant el misteri al teu interior.
Taure
Avui l'alineació planetària us posarà d'un humor generós i relaxat. Estaràs inspirat per ajudar els altres. Potser entrenes els teus nens en algun esport. O que aconsellis un amic en temes relacionats amb les finances. Sentiràs la necessitat de compartir la teva experiència i els teus punts de vista intel·ligents amb algú més. Pren cartes a l'assumpte i ajuda que algú trobi claredat. Pot ser que marquis una diferència positiva!
Bessons
Hi ha un sentiment càlid i confortant aquest dia que farà que les coses flueixin molt més fàcilment que el normal. Les relacions amb els homes milloren en general i descobriràs que els seus esforços en un projecte ajudaran que comenci a funcionar. L?energia celestial d?avui augmenta la cooperació i el respecte entre els sexes. És important que insisteixis a respectar-te a tu mateix/a de manera que els altres se sentin inclinats a respectar-te també.
Cranc
Avui l'alineació planetària us posarà d'humor per socialitzar. De vegades pots ser com un ermità i passes massa temps tot sol. Però avui t'adonaràs que hi ha tot un món de persones amigables. Serà el moment d´unir-te a alguna activitat nova oa un grup comunitari. Gaudiràs estant a llocs on es reuneixen persones que pensen semblant a tu.
Lleó
La teva naturalesa creativa està especialment forta avui, i els temes referents a valors entraran en joc. Identifica aquestes coses de la teva vida que et fan realment feliç i que no et costen res. Fes-te atenció extra a la bellesa que t'envolta. Les emocions fortes jugaran un paper important en els esdeveniments avui gràcies a l'alineació celestial sensitiva present.
Verge
Amb l'aspecte en joc avui podries estar d'humor per canviar una mica la teva vida social. Potser estàs cansat d'estar amb els mateixos amics cada vespre o caps de setmana. Potser busques una companyia més animada o interessant. És un bon dia per socialitzar en un bon entorn. Aneu a una llibreria, cafè o bar que tingui una clientela interessant. No tinguis por xerrar amb la gent i presentar-te a desconegudes atractives.
Balança
Les relacions amb els altres us resultaran difícils avui. S'encendran emocions i descobriràs que les opinions fortes estan en conflicte amb les emocions fortes. Els temes que tinguen a veure amb valors i recursos compartits seran els focus principals del dia. L'alineació planetària poderosa està causant una mica de problemes pel que fa a la manera com reps l'amor i afecte dels altres.
Escorpí
Avui en gaudiràs la lectura i altres formes d'estimulació mental. La teva ment estarà molt agilitzada tenint en compte l'aspecte en joc d'avui. Podria haver-hi alguns llibres que has estat volent revisar. Avui és el dia perfecte per submergir-te a la lectura. O potser gaudeixis llogant pel·lícules del teu director favorit. Et divertiràs veient la vida a través de lobjectiu de la càmera duna altra persona.
Sagitari
Sense importar quant gaudeixes la frivolitat i el romanç, avui trobaràs que això entorpeix les coses. Pot ser que sents possessiva cap a un ésser estimat, o potser et sents sufocat/a. Més que probable, et trobes en una situació en què una persona necessita més llibertat. La tensió podria créixer avui gràcies a la poderosa configuració planetària.
Capricornio
Amb l'alineació planetària d'avui intenta adonar-te del llenguatge que fas servir amb la gent. L'energia del dia et podria impulsar a criticar a l'hora d'expressar-te. Sense adonar-te'n, podries ferir els sentiments d'algú. Assegureu-vos que quan us expresseu utilitzeu paraules agradables. I si fas una broma atrevida, assegura't que ningú se senti insultat!
Aquari
Avui tindràs el cor a flor de pell, i quin erràtic cor és aquest! També saltaràs d'una cosa a l'altra i treballaràs per resoldre problemes en cadascuna. El perill és que et quedis atrapada en laspecte mental de les coses. Assegureu-vos de considerar també el vostre cor. L'aspecte en joc avui et recorda la importància de les teves emocions.
Peixos
Amb l'aspecte en joc avui, la teva energia estarà escampada per tot arreu. Començaràs diversos projectes alhora, resultant-te difícil concloure'ls a tots. O compraràs diverses coses i les deixaràs apilades a casa teva. Hi haurà molt desordre físic o mental a la teva vida avui. Tracta de mantenir concentració en una cosa alhora per no perdre el control!