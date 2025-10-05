AGENDA
Contradans
LA PROPOSTA DEL DIA
CONTRADANS
Festival de dansa i cultura popular, arriba aquest any a la seva cinquena edició i ho fa ampliant l’oferta d’espectacles i tallers que es desenvoluparan al llarg de quatre jornades. Poble d’Ordino.
FESTES I TRADICIONS
LA PITAVOLA DEL COMAPEDROSA
Festival dedicat a la natura on els participants podran gaudir de rutes de senderisme i activitats a l’aire lliure al voltant del Comapedrosa, el cim més alt d’Andorra. Hora d’11 a 17 h. Poble d’Arinsal. La Massana.
ITINERARIS
ITINERARI URBÀ D’ART PÚBLIC
Recorregut a l’aire lliure que posa en valor diverses obres escultòriques i intervencions artístiques situades a la parròquia. Ordino. Fins al 15 de novembre.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz i Naiara Escabias, entre altres. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.
EULÀLIA GRAU. ‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
L’exposició posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.