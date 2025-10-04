TELEVISIÓ
La saga s’expandeix
Netflix i la BBC anuncien dues noves sèries de ‘Peaky Blinders’ ambientades a Birmingham el 1953. Continuaran la història després de l’estrena de la pel·lícula.
La saga dels Shelby no ha acabat. Netflix i la cadena pública BBC acaben d’anunciar la posada en marxa de dues noves sèries ambientades en l’univers de Peaky Blinders. Aquestes produccions seran la seqüela que continuarà la història després de l’estrena de la pel·lícula ja anunciada, que actualment es troba en fase de postproducció.
Cadascuna de les dues produccions comptarà amb sis episodis de 60 minuts i es rodaran a Birmingham, ciutat que torna a ser el cor de la trama. Aquesta nova etapa estarà ambientada l’any 1953, quan la Gran Bretanya comença la recuperació després dels bombardejos de la Segona Guerra Mundial. De nou, la família Shelby es col·loca al centre d’una història tacada de sang.
El film, ja anunciat fa temps, es troba ara en fase de postproducció
El repte torna a ser enorme: reconstruir una ciutat “a base de formigó i acer”, provocant una lluita sense treva per controlar un projecte d’una magnitud immensa. El que no canvia és que aquesta nova generació de la família Shelby haurà d’afrontar una Birmingham plena d’oportunitats, però també de perills després d’un dels conflictes bèl·lics més cruents que es recorden.
Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, s’ha mostrat “entusiasmat” davant l’anunci d’aquesta nova era: “Una vegada més, estarà arrelada a Birmingham i explicarà la història d’una ciutat que reneix de les cendres. La nova generació dels Shelbys ha agafat regnes i serà un viatge increïble.”. Per la seva banda, Mona Qureshi, executiva de Netflix, afirma que la companyia està “emocionada” per embarcar-se en aquest nou projecte.
La trama se situa en plena recuperació del regne unit de la II Guerra Mundial
La notícia arriba en un moment clau: la pel·lícula de Peaky Blinders, que tancarà el cicle televisiu iniciat el 2013, servirà com a pont cap a aquestes dues sèries. Aquesta nova etapa compta amb Cillian Murphy, Karen Wilson i Martin Haines, Jamie Glazebrook, Jo McClellan, Mona Qureshi i Toby Bentley com a productors executius.