HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui les teves emocions seran la preocupació del dia i et sentiràs força egocèntric/a gràcies a l'enfocament del dia. No et sentis malament per prendre't el temps per atendre les teves pròpies necessitats. Demanar ajuda dels altres per resoldre els teus temes interiors seria molt útil. De vegades no pots veure les coses tan clarament com els altres quan ets al mig del drama.
Taure
Avui estareu d'humor per viatjar a causa de l'alineació astral del dia. Miraràs a la vida des d´una perspectiva diferent i un viatge t´ajudarà a obtenir un nou punt de vista. El canvi d'escenari us beneficiarà. Se't despertarà nova energia si viatges a les muntanyes, t'asseus al costat d'un llac, o passeges per un bosc. Desitjaràs experimentar sensacions agradables i positives.
Bessons
Els temes relacionats amb la situació financera a casa teva possiblement seran molt importants en l'atenció d'aquest dia. Les preocupacions sobre allò que realment és valuós i allò que no ho és t'envoltarà a tu, la teva família o els que viuen amb tu. Pensa en el que els diners significa per a tu ja que sempre vols tenir més. La configuració celestial et demanarà que revisis les teves relacions amb diners.
Cranc
Avui és un bon moment per meditar i reflexionar-hi. Sentiràs el desig de ser un ermità, reclutant-te en algun lloc privat. Assegura't que els teus éssers estimats entenguin que no els estàs rebutjant! Simplement necessitaràs una mica despai per aclarir els teus pensaments. Desitjaràs recarregar una mica les teves bateries. Podràs llegir una mica de literatura inspirant o escoltar un CD relaxant. L'enfocament astral d'aquest dia incrementarà la necessitat de rejoveniment espiritual.
Lleó
Et sentiràs com si hi hagués moments on només volguessis rendir-te. No desesperis. Estàs a la vora d'un nou cicle de la teva vida i les coses semblaran una mica fosques en aquest moment. És la naturalesa d'aquest tipus de coses, i no hi ha bàsicament res al voltant d'això. Intentar oposar-te al poder de l?alineació astral d?avui és inútil. Serà millor que segueixis el corrent.
Verge
Avui la configuració celestial emfatitzarà la vostra necessitat d'expressió. Sempre has tingut un costat creatiu i la teva imaginació realment estarà a lordre del dia. És important que trobis una sortida positiva a les teves inspiracions. Fes-te temps per escriure. O dissenya alguns gràfics per a una pàgina web. Permet que les muses creatives us inspirin. Et sentiràs de meravella!
Balança
Els costats masculins i femenins del teu ésser possiblement avui es portin força bé. Hi ha un bon equilibri de recepció versus energia activa dins teu que t'ajudarà a treure el millor de cada situació. L?orientació d?aquest dia emfatitza l?harmonia interna. Presta una atenció extra a la teva naturalesa espiritual i als teus objectius respecte a aprenentatges superiors.
Escorpí
Amb l'enfocament del dia, potser canvieu d'opinió respecte a alguna cosa. T'agrada tenir obertura en la teva manera de pensar i sempre desitges escoltar el punt de vista contrari. Avui tindràs inspiració a rexaminar les teves creences sobre algunes coses. Potser canviïs de manera de pensar sobre temes socials, espirituals o polítics. Seria una revelació enorme per a tu comprendre un punt de vista diferent.
Sagitari
Avui us trobareu reflexionant profundament a causa de l'energia astral en funcionament. Gran part del temps podràs millorar dramàticament l'eficiència del que sigui que estiguis realitzant simplement asseient-te i pensant abans de aixecar un dit. Moltes de les respostes que busques la trobaràs dins en oposició a allò extern. No necessitaràs viatjar lluny per trobar el contingut que cerques.
Capricornio
Avui comprendràs un nou sistema de pensaments degut a l'enfocament del dia. Sentiràs atracció a una filosofia espiritual o un model d'autoajuda. Voldràs observar la teva vida de manera diferent, alliberant la programació antiga i negativa. És temps de començar enfocant les teves energies a la creativitat i expansió. Deixa sortir les pors i tensions i adona't que pots millorar la teva vida!
Aquari
Avui les situacions romàntiques es manifestaran i et demanaran que aprofundeixis en el profund del teu ésser més del que sols fer-ho. L'energia astral d'avui us demanarà que obris als altres. Les societats són l'enfocament d'aquest dia i t'has d'assegurar que faràs les coses amb l'ajuda dels altres en comptes d'encarregar-te tot sol. Les relacions amb els altres definiran un precedent important per a les quatre setmanes següents.
Peixos
Avui l'orientació del dia us posarà amb ànims de festes. Potser et prepares per assistir a una gran reunió social. Gaudiràs en reunir-te amb els amics per a una celebració esplèndida. Si és l'aniversari d'algú, el baptisme o aniversari, gaudiràs de compartir aquesta ocasió especial amb aquesta persona. Porta un regal valent per cridar l'atenció de tothom.