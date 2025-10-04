AGENDA
Amor en tiempos de like
LA PROPOSTA DEL DIA
‘AMOR EN TIEMPOS DE LIKE’
Un xou on disseccionem l’amor modern amb bisturí de sarcasme, fem doblatges en directe sense IA, imitacions sense filtre, monòlegs i molta improvisació amb el públic. Hora: 21 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
FIRES I MERCATS
MERCAT DE LA VALL
Un mercat on trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri. Hora. d’11 a 20 h. Centre històric. Andorra la Vella.
VISITES
VISITA FAMILIAR A L’EXPOSICIÓ ALBRECHT DÜRER
Visita adapatada a families amb infants a l’exposició d’Albrecht Dürer. Un recorregut amè i participatiu! Hora: 17 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
‘LÍMITS’
Obra de creació comunitària i d’hibridació escènica on entren en joc llenguatges escènics com ara el teatre físic, el text, la cançó i els audiovisuals. Un paisatge escènic construït amb el poder del cos, la veu, la imatge, la música i la comunitat que viatja i transita del jo, al nosaltres, al tot. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella
EXPOSCIONS
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través de les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats.
MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.