Smashing machine

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

CINEMES ILLA CARLEMANY

Smashing Machine 19.15 22.00

Avatar: el sentido del agua 18.00**** 21.30****

La sospecha de Sofía 17.45 19.45 21.45

Una batalla tras otra 19.00 21.30

Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 17.30***

Guardianes de la noche: la fortaleza infinita 19.45**

El cautivo 17.15

Ya no quedan junglas 22.30

Expediente Warren: el último rito 19.30 22.15

Tipos Malos 2 17.30

CINEMES GUIU

Una batalla tras otra    20.00

Maspalomas   20.15

