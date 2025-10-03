HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Els temes relacionats amb la casa avui els sentiràs més com una feina, oposats al plaer. Intenta no sentir-los així. La teva actitud davant de la situació és tot. Enfronta cada tasca amb la idea que la fas per a tu mateix/a i per als teus éssers estimats. L'enfocament d'aquest dia t'ajudarà com a recordatori que no hi ha cap mena de tasca deshonrosa.
Taure
Amb l'alineació astral d'avui, et podries trobar desitjos de conquesta. Si t'atrau algú, podries acabar conversant amb tal quan treus les escombraries al carrer o surts a passejar el gos. O si ets a l'oficina, et podries enamorar d'una col·lega. Com un adolescent, sentiràs que el cor batega amb intensitat quan creues la mirada amb l'objecte del teu desig.
Bessons
Va arribar el moment de concentrar-te una mica més als teus amics. Para especial atenció a aquells amb qui et relaciones en un nivell més intel·lectual. Amb qui vas cursar matèries a la universitat? Amb qui vas a l'església? Aquestes són les relacions que has de tractar amb més cura. Avui marca el començament d?un trànsit de diverses setmanes. El canvi en l'alineació planetària suggereix que, en general, les relacions esdevindran més emocionals i intenses.
Cranc
Avui, tenint en compte l'aspecte en joc, podries tenir problema per concentrar-te en qüestions pràctiques. És una influència planetària de molt romanticisme. Mentre estiguis tallant la pastura sentiràs desitjos sobtats d'estar amb la teva parella! Tracta de fer que el dia sigui especial per a tots dos. Converseu i sentiu-vos a prop. No permetis que cap interrupció faci malbé el clima. Honra la teva relació i planifica coses per al futur que et facin feliços.
Lleó
Les oportunitats abunden quan et compromets amb els altres en projectes i aventures. Avui no us faltaran emocions, només heu de saber on trobar-la. Si t'acostes a la situació amb l'actitud que algú necessita entretenir-te, mai no sentiràs satisfacció. L'enfocament d'aquest dia us recordarà que sou responsables del vostre estat mental.
Verge
Avui decidiràs acostar-te a una relació nova. Si no us has comunicat massa últimament amb la teva parella, és un bon moment per tenir una llarga xerrada. Desitjaràs compartir els teus desitjos i somnis. O, si has estat parlant molt amb el teu amoret, sentiràs la necessitat de compartir el dia tranquil·lament i acollidorament. L'energia us incentivarà a experimentar amb energia nova.
Balança
De cop tindràs molta més receptivitat a l'energia dels altres. Aparentment les teves accions no estaran gaire enfocades, però acabaran sent molt més dirigides a l'interior. Descobriràs que les teves emocions estaran molt més estables i compromeses que l'usual. Pensaràs de forma més pràctica quan es tracti de temes relacionats amb la teva salut personal. La teva personalitat i humor general seran un resultat directe de com et sents físicament.
Escorpí
Avui sentiràs obertura a una nova amistat que apareixerà al teu camí. De vegades tendeixes a quedar-te en un cercle social determinat. No sols compartir amb persones noves que s'hi acosten. Però ara podràs entaular una conversa bonica amb algú que compartirà molt dels teus interessos. Amb l'energia astral d'aquest dia, permet tenir receptivitat a aquesta nova amistat.
Sagitari
Durant les quatre setmanes següents el romanç jugarà una part important a la teva vida i notaràs que les accions d'avui establiran un precedent important que t'enfortirà. Pren en compte que fins i tot les teves accions més rutinàries i hàbits diaris influenciaran la teva vida sentimental. L'alineació celestial en funcionament us ajudarà a ser més conscient de les vostres accions.
Capricornio
Avui direccionaràs la teva energia cap a la poesia o l'art. La configuració planetària augmentarà les teves habilitats creatives. Hauràs de decidir si fas dibuix o pintura. La inspiració fluirà i podràs dissenyar una cosa meravellosa. O potser decideixis escriure alguna cosa creativa. El teu talent amb les paraules estarà emfatitzat en aquest moment, per tant podràs armar una història o poema meravellós. Deixa que la teva imaginació s'expandeixi aquest dia!
Aquari
Peixos
De vegades pots tenir massa generositat amb els altres. Dónes del teu temps, diners i energia sense pensar-ho dues vegades. Avui necessitaràs equilibrar entre generositat i tenir cura dels teus interessos. L'energia astral d'aquest dia t'incentivarà a cuidar-te i recarregar les bateries. No és el millor dia per prestar diners o donar tot el teu temps per ajudar algú o alguna cosa.