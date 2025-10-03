TELEVISIÓ
Les sèries del mes (i III)
Les estrenes de l’octubre es completen amb la primera sèrie del duo Pantomima Full, ‘Entrepreneurs’ (Disney+), o el terror d’‘It: Bienvenidos a Derry’ (HBO Max).
El dia 23 vinent arriba a Disney+ Entrepreneurs, la primera sèrie del duo còmic Pantomima Full. Un grup d’emprenedors, orgullosos d’haver sortit de la zona de confort, aspiren a canviar el món i convertir-se en poderosos CEO; però amb prou feines es poden mantenir a si mateixos. Per aconseguir-ho acudeixen cada dia a un lloc anomenat No Comfort Zone, un coworking creat per Gonzalo i Jacobo, on s’esforçaran per tirar endavant els seus projectes. La dura realitat del dia a dia, però, els farà veure que el món de l’emprenedoria està ple de fum.
Emma Thompson i Ruth Wilson protagonitzen ‘Down Cemetery Road’
També a partir del 23 d’octubre es podrà veure Pequeños desastres, un thriller psicològic centrat en l’amistat entre Jess, Liz, Mel i Charlotte, quatre dones embarassades que es coneixen en una classe de preparació al part. Al centre del misteri hi ha Jess, una mare mestressa de casa aparentment perfecta, el món de la qual comença a esfondrar-se quan porta la seva filla a l’hospital amb una ferida al cap que no s’explica.
It: Bienvenidos a Derry (HBO Max, 26 octubre) arriba en forma de preqüela de les novel·les del geni del terror Stephen King. L’horrible pallasso assassí Pennywise (interpretat igual que a les pel·lícules per Bill Skarsgard) torna en format sèrie, en la qual repeteix també el director Andy Muschietti.
La màgia de ‘The Witcher’ torna amb l’estrena de la quarta temporada
Emma Thompson i Ruth Wilson protagonitzen Down Cemetery Road (Apple TV+, 29 octubre), un thriller ple d’incerteses que arrenca amb la desaparició d’una nena en un barri residencial d’Oxford.
Finalment, la màgia de The Witcher torna amb la quarta temporada a Netflix (dia 30), per seguir les aventures del caçador de monstres Geralt de Rivia, el bruixot de llarg cabell blanc que ara interpreta Liam Hemsworth.