AGENDA
Celebració dels 30 anys de l'establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Colòmbia
LA PROPOSTA DEL DIA
Presentació artística de la Fundació Tchyminigagua, una organització dedicada a impactar positivament entorns socials complexos a través del teatre i el circ a la ciutat de Bogotà. Hora: 18 h. Centre comercial Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
LLIBRES
‘VIOLENCIAS Y DESAMPAROS’
Presentació del llibre Violencias y desamparos: una práctica colaborativa entre salud mental y educación, de Susana Brignoni, Graciela Essebag y Adolfo Grisales.
FESTES I TRADICIONS
LA MASSANA FOGONS
La Massana Fogons és molt més que unes jornades gastronòmiques: és una tradició que uneix cuiners, productors locals i la comunitat per celebrar la riquesa culinària del nostre territori. Oficina de Turisme. La Massana. Fins al 2 de novembre.
EXPOSCIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘ALERCHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través de les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.