AGENDA
'Qui explica la cultura? Reptes del periodisme cultural al país'
LA PROPOSTA DEL DIA
Taula rodona dedicada al periodisme cultural a Andorra. L’acte reunirà tres periodistes culturals, Rosa Alberch, Esther Jover i Arnau Colominas. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.
LLETRES
‘L’OSSA D’ORDINO. UNA TRADICIÓ ANCESTRAL DEL PIRINEUS’
Presentació del llibre L’Ossa d’Ordino. Una tradició ancestral del Pirineus. Serà més que una presentació... amb Núria Montes, Rafael Serrallet, els grallers i tabalers, els joves dallaires i l’Ossa, amb l’Ossa de l’esbart. Hora: 19 h. Era de Casa Rossell. Ordino.
EXPOSICIONS
‘PAISATGES EFÍMERS’
La mostra reuneix una selecció d’aquarel·les que exploren la natura com a font d’inspiració, moviment i transformació constant. Inauguració avui a les 19 h. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella.
‘ALERCHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través de les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 de novembre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.