HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
No et sorprenguis si la comunicació amb els altres es torna una mica més intensa que de costum durant les properes dues setmanes. Aquesta intensitat és perquè avui es produeix un gran canvi planetari que farà que tots estiguin més emotius en general.
Taure
Amb l'alineació planetària d'avui, podries sentir una gran atracció cap a algú nou. Podria ser una persona coneguda i podries desitjar conèixer-la millor! Les energies planetàries de la conquesta potser us inspiraran a exercir els vostres encants. Realment saps com festejar quan en tens ganes, i podries impressionar-la amb el teu sentit de l'humor i impactant estil personal.
Bessons
Les qüestions familiars tendeixen a intensificar-se en aquests moments, i seguiran així durant les properes tres setmanes. Aquesta intensitat emocional és el resultat d‟un gran canvi planetari que té lloc avui. No et sorprenguis si totes les teves relacions adopten un to més intens. Podries descobrir que les persones estan més emotives que no pas de costum.
Cranc
Avui podries tenir un fort desig físic per algú. L'energia astral en joc augmenta els teus sentiments de passió. Si no tens parella, podries tornar-te una mica boig/a amb un nou amor. Invita'l a una cita romàntica o conquereix-la amb una insinuant nota d'amor. Si estàs en una relació, hauries de planificar passar un temps en intimitat amb la teva parella. Estaràs d'ànim per gaudir de la companyia.
Lleó
Avui els cossos astrals inicien un canvi i les energies en joc t'estan demanant més intensitat i bellesa. Podries realçar el teu aspecte físic i la manera com et projectes al món exterior. També podràs notar que en aquest moment et sents més sensible.
Verge
Amb el canvi en la configuració planetària, finalment hauries de poder clarificar la teva vida amorosa. Últimament les teves emocions han estat una mica confuses. Desitges estar amb algú, i al minut següent vols estar sol. Avui aquests sentiments caòtics començaran a apaivagar-se. Pren-te un temps per meditar i prendre aire. Escolta els missatges del cor.
Balança
Avui es produeix un canvi planetari significatiu que afectarà l'atmosfera general de les coses durant les properes tres setmanes. Mentre es produeix aquest canvi a l'alineació celestial, l'energia astral et demanarà que miris més en profunditat el teu costat espiritual i potser t'encoratgi a introduir transformacions en aquest aspecte de la teva vida.
Escorpí
El canvi en l'alineació planetària d'avui et portarà més sensació de pau romàntica. Si has tingut problema per entendre una relació, avui la veuràs amb més claredat. La teva ment finalment t'oferirà la solució que necessites. Et sentiràs bé amb qualsevol elecció que facis i sabràs com posar-la en acció. No dubtis a actuar segons els impulsos que et dicti el cor.
Sagitari
Avui es produeix un canvi significatiu a l'alineació planetària. El moviment cap a un signe fix indica un període en què les relacions, en particular les romàntiques, podrien tornar-se més intenses i obstinades. També podries notar que el teu regne de secrets, més espiritual i profund, igual que els teus somnis, rebran un toc de bellesa i creativitat gràcies a aquest moviment de planetes.
Capricornio
Avui podries tenir un gran gest romàntic. Podries comprar un regal costós al teu enamorat/da, amb l´esperança d´impressionar. O podries fer-la amb un gest nou i divertit que demostri aquest encant que tens. Sentiràs desitjos de fer cas a la passió que abrigues al teu interior. No et facis enrere per nerviosisme o timidesa. Permet-te expressar tot l'afecte i la tendresa que sents.
Aquari
Avui marca el primer dia un canvi significatiu del clima astrològic. Durant les properes tres setmanes els planetes s'alineen per afegir més intensitat a l'atmosfera en general. Per a tu, aquest trànsit colpeja amb més força a l'àrea de les relacions properes. Podries adoptar un enfocament molt més emocional cap a aquest aspecte de la teva vida.
Peixos
Avui potser hauràs de deixar que la teva parella marqui el rumb. L'energia astral en joc està agitant alguns vents poderosos de canvi per a tu. Potser el teu interès romàntic tingui ganes de casar-se. Hauràs d'analitzar aquesta possibilitat amb compte. O tots dos podrien desitjar anar a viure junts. Et sentiràs bé si aconsegueixes fer plans sòlids per al futur. La teva parella et podria proposar la idea perfecta.