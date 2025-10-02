Televisió
Les sèries del mes (II)
Les propostes de les plataformes per a l’octubre van des del terror paranormal de ‘True Haunting’ fins a thrillers d’espionatge i revenja, passant per documentals polítics.
El 7 d’octubre arribarà a Netflix True Haunting, una sèrie documental nord-americana produïda per James Wan i Simon Allen. El relat combina testimonis reals i reconstruccions dramàtiques per reviure experiències paranormals viscudes per persones que asseguren haver-se enfrontat a fenòmens inexplicables.
La Suerte (Disney+, 8 octubre) es preveu com una de les estrenes més esperades del mes. Amb Óscar Jaenada i Ricardo Gómez, es tracta d’una comèdia creada per Paco Plaza sobre el món del toreig i les casualitats.
Acció, espionatge i assassinats és el que porta El Centro, la nova sèrie original Movistar Plus+ (9 octubre) amb Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente i Nacho Sánchez. Un repartiment de luxe per endinsar-nos al cor del CNI, el Centre Nacional d’Intel·ligencia d’Espanya.
Des de Taiwan, el mateix dia 9 s’estrenarà globalment a Netflix The Resurrected. La trama se centra en dues mares que decideixen tornar a la vida el líder d’una xarxa de frau implicat en la desaparició de les seves filles per poder venjar-se. Shu Qi, Lee Sinje, Fu Meng-po, Sukollawat Kanaros i Alyssa Chia encapçalen el repartiment d’aquest thriller sobrenatural.
També el 9 d’octubre, i igualment a Netflix, s’estrena Victoria Beckham, docusèrie sobre la glamurosa Spice Girl, en totes les seves facetes: dissenyadora, model o centre de la família Beckham.
Mentrestant, La última llamada (Movistar Plus+, 16 octubre) reunirà per primera vegada en una sèrie documental Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy per oferir una mirada inèdita sobre l’exercici del poder a Espanya en les últimes dècades. La proposta inclou entrevistes exclusives, arxius personals i declaracions de familiars i assessors pròxims.