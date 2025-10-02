CARTELLERA

Una batalla tras otra

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

CINEMES ILLA CARLEMANY

Una batalla tras otra 17.15 19.15 20.15* 21.45

Strangers 2 19.30 22.15

Ya no quedan junglas 18.00 20.00 22.00

Guardines de la noche 22.00*

Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 17.30***

Un viaje atrevido i maravilloso 17.15

Expediente Warren: el último rito 19.30** 22.15**

El cautivo 19.45

Tpos malos 2 17.30

Sin cobertura 17.15

CINEMES GUIU

Boris Skossyref, l’estafador que va ser rei 20.00

tracking