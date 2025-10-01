AGENDA
Taller de te i 'mooncake' de castanya
LA PROPOSTA DEL DIA
TALLER DE TE I ‘MOONCAKE’ DE CASTANYA
Una de les activitats més consolidades relacionades amb la degustació de tes asiàtics. Reprenem els maridatges, aquesta vegada a tres bandes. Te oriental, mooncake i marron glacé, dues postres de tardor unides en una tradició xinesa d’aquest període de l’any. Hora: 19.15 h. Biblioteca comunal. Encamp.
XERRADES
‘LA VERITABLE HISTÒRIA REIAL DE BORÍS I, L’IMPOSTOR QUE VA ENGANYAR MIG MÓN’
Xerrada històrica que repassa la singular vida de Borís I a Andorra. Amb Jorge Cebrián. Hora: 19 h. Museu Casa d’Areny-Plandolit. Ordino.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘ALBERCHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA: SUFRAGISTES ANDORRANES’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz i Naiara Escabias, entre d’altres. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.
EULÀLIA GRAU. ‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
L’exposició posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.