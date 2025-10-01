HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les coses podrien tornar-se més intenses durant les properes tres setmanes a causa del canvi planetari que té lloc avui. Per a tu, aquest canvi podria tenir un profund efecte al teu escenari laboral i en la manera com et condueixes diàriament. Podràs descobrir que durant aquesta etapa adoptes un to més emocional.
Taure
Avui hi podria haver un avenç importantíssim en una àrea primordial de la teva vida. L'alineació celestial hauria d'estar afegint bona fortuna a qualsevol part de la teva vida que t'hagi ocasionat problemes. Si la teva vida romàntica és desafiant, les coses s'haurien d'aclarir per a tu. Si la teva vida laboral està patint, podries rebre bones notícies. Estigues obert per rebre més abundància de l'univers, i mira com succeeixen els miracles!
Bessons
L'aspecte en joc d'avui t'està demanant que tornis a enfocar la teva atenció al teu costat romàntic ia la teva naturalesa creativa. Trobaràs que aquest dia està carregat d'una gran quantitat d'intensitat afectiva que has d'utilitzar a consciència per a la teva conveniència. Desfes-te del teu vell bagatge i compromet-te a buscar-ne un de nou.
Cranc
Avui la configuració astral t'hauria d'ajudar perquè t'enfocas clarament a les metes. Si decideixes fer alguna cosa, tindràs l'energia i la determinació per veure les coses acabades. No tingueu por d'enfrontar tasques desafiadores. ¡No hi ha res que t'agradi més que un bon desafiament! Tria una cosa que al final t'ofereix gratificacions veritables. Treballa hores extres per obtenir més diners o posa't en bon estat físic per perdre quilos.
Lleó
Avui es produeix un canvi significatiu al clima planetari del dia. Durant les properes dues setmanes l'energia astral en joc estarà projectant un sentiment de sensibilitat emocional intensa. En el teu cas, això tendeix a copejar amb més força en el teu sentit dels valors. Podràs descobrir que sents la necessitat de fer una transformació conscient en aquest aspecte de la teva vida. No tinguis por del canvi.
Verge
Avui podries estar-te preparat per festejar a algú, atesa la configuració planetària. Si estàs en una relació, estaràs llest per afegir-hi una mica més de condiment. Podries desitjar planificar una nit especial junts per demostrar quant li vols. Si no tens parella, podries tenir ànsies per impressionar algú. Convida'l a una cita i canta-li una de les teves originals cançons d'amor!
Balança
Avui es produeix un canvi significatiu al clima astrològic del dia. Durant aquest trànsit, que durarà al voltant de tres setmanes, notaràs que temes relacionats amb l'amor i el romanç prenen més intensitat que de costum. En el teu cas particular, podries notar que estàs travessant una lleu transformació durant aquesta època pel que fa a les relacions.
Escorpí
Avui podries sentir un amor profund per la teva parella. L'alineació planetària agita algunes emocions potencialment intenses. Podria trigar un temps analitzar aquests impulsos. Una part de tu potser està profundament enamorada, però l'altra podria desitjar fugir lluny d'aquesta relació! Tingues paciència amb tu mateix/a i no prenguis decisions sobtades. No surtis corrents a Las Vegas ni compris un anell de compromís d'un milió de dòlars.
Sagitari
Avui es produeix un gran canvi en el clima astrològic general del dia que afectarà tothom durant les properes tres setmanes. En línies generals, aquest canvi podria fer-te sentir emocions més intenses i podria fer-te anar als extrems a molts nivells. Aquest canvi en la configuració celestial afectarà en gran mesura les teves relacions romàntiques. Va arribar el moment de sentir-les a un nivell més profund.
Capricornio
En aquest moment podries sentir un impuls magnètic cap a la teva parella. Si estàs sortint amb algú, probablement vols passar el dia amb tal. Estaràs d'ànim per donar i rebre afecte i atenció. L'energia astral en joc avui significa que els teus sentiments poden intensificar-se. Podries sentir-te perdudament en enamorament. Tracta d'evitar fer ximpleries si les pots evitar!
Aquari
En les properes tres setmanes, les coses es podrien tornar més emotives i sensibles, gràcies al canvi planetari que té lloc avui. L'energia celestial en joc tendeix a fer que la gent reaccioni per res. En el teu cas, aquest canvi en general porta una major atenció cap a l'aspecte professional i la manera com et desenvolupes a la societat.
Peixos
Amb l'alineació astral d'avui, et podries trobar desitjos de conquesta. Desitjaràs passar el dia amb algú molt especial. Tracta de crear un moment meravellós amb tal. No et quedis a casa treballant en feines avorrides que pots fer en un altre moment. Desitjaràs sortir. Potser hauries d'anar a una trobada esportiva oa un recital. Gaudiràs veient alguna cosa especial. També és un gran dia per sortir i entrar en comunió amb la Mare Natura.