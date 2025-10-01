TELEVISIÓ
Les sèries del mes (I)
Les novetats de l’octubre estan marcades per la preqüela de la història d’Stephen King ‘It’, el retorn de ‘The Witcher’ o l’estrena de les comèdies ‘Animal’ i ‘Nails’.
El mes d’octubre arriba carregat de novetats televisives per a tots els gustos: des de thrillers d’espionatge i biopics fins a històries de terror, fantasia i comèdia. Entre els títols més esperats hi trobem The Witcher, It: Bienvenidos a Derry, Down Cemetery Road o la sèrie sobre Victoria Beckham. També hi ha produccions que prometen sorprendre, com Nails, Zoomers o El Centro, i la mirada més íntima i inèdita als expresidents espanyols a la docusèrie La última llamada.
Les estrenes destacades comencen aquest divendres, dia 3, amb l’espanyola Zoomers (Amazon Prime), una comèdia negra juvenil en format de minisèrie de sis episodis. La ficció explica la història d’un jove de 18 anys interpretat per Biel Rossell, que arriba a la universitat després d’una tragèdia personal. Amistats, sexe i conflicte en un col·legi major centren la trama.
Mentrestant, el mateix dia es podrà veure Animal (Netflix), una comèdia ambientada a Galícia dels creadors d’Entrevías. Luis Zahera es posa a la pell d’un veterinari sense diners que accepta treballar en una botiga pija per a mascotes.
També divendres arriba La nueva brigada (Netflix), una sèrie sueca ambientada l’any 1958, que ressegueix la història de la primera promoció de dones policies a Estocolm. Entre prejudicis i resistències, les protagonistes lluiten per ser acceptades en un cos dominat pels homes. El repartiment està encapçalat per Josefin Asplund, Agnes Rase i Malin Persson.
A partir del 6 d’octubre, a la plataforma SkyShowtime, podrem veure Nails, una comèdia en la qual quatre dones aparentment diferents entre elles inicien una amistat molt especial en un saló de manicura. Amb Cristina Castaño, Fernando Tejero i Gracia Olayo, entre d’altres.