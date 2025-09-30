HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
L'aspecte en joc d'avui us demana que renoveu el vostre compromís amb la vostra espiritualitat. L'energia celestial t'il·lumina aquesta àrea de la teva vida. Potser tinguis inspiració per visitar una església de grans vitralls de colors, un bosc bonic o un altre lloc espiritual i absorbir tota l'energia. Durant el dia les teves emocions s'intensificaran i potser et descobreixis plorant sense cap raó.
Taure
És un bon dia per concentrar-te al teu benestar físic. Si participes en alguna competència, avui guanyaràs al teu competidor. Si aixeques peses, descobriràs que tens molta resistència. Desafia't a tu mateix/a aixecat pes extra i veuràs com de ràpid s'adapta el teu cos. Estaràs content/a amb els teus èxits a mesura que pressiones els teus límits físics. L'energia celestial t'estarà ajudant per donar-te força i recolzar-te.
Bessons
L'energia astral t'està convidant a fer un nou compromís amb la teva vida professional o privada. De fet, l'alineació planetària està establint un nou to afectiu. Se t'està demanant que analitzis la teva posició afectiva i que facis un pla per al futur que involucri el teu desig per la satisfacció creativa a la teva feina.
Cranc
Avui la configuració planetària et podria ajudar a establir algunes metes personals clares. Si hi ha alguna cosa que t'agradaria millorar a la teva vida, un poder planetari extra t'ajudarà a aixecar els teus ànims. Podries motivar-te per començar un pla d´entrenament físic. O potser decidiràs millorar la teva alimentació. És bo desafiar-se un mateix amb una cosa veritable. Si vols abandonar la cigarreta o perdre pes, serà més fàcil fer-ho ara.
Lleó
L'actual alineació astral us està demanant que elimineu la vostra pell afectiva per deixar lloc a noves i positives energies. Aquest esdeveniment astral et permetrà concentrar-te en les teves relacions i en la manera com t'ajuntes amb els altres. Les teves societats íntimes seran una peça important d'aquest intent. Hi ha una gran intensitat afectiva el dia que no es pot ignorar, sense importar quant tractis.
Verge
De vegades no t'agrada prendre decisions, ja que pots veure totes les cares de la situació. Però ara mateix hauries de tenir claredat per una meta que és important per a tu. L'energia astral en joc us ajudarà a ajuntar confiança. No dubtis a posar en moviment els canvis necessaris. Et sentiràs bé si prens una postura ferma i et concentres clarament a les teves metes. Ara res no et pot aturar!
Balança
Hi ha una gran intensitat afectiva en aquest dia i és un resultat de la poderosa alineació celestial. Aquest esdeveniment planetari t'insta que consideris enfocar de tornada la teva atenció al teu espai per a la comunicació i en la manera com comparteixes els pensaments amb altres. Els teus somnis són molt vívids, per tant presta atenció als missatges que t'arriben durant la nit.
Escorpí
Avui la vostra naturalesa somiadora s'omplirà d'energia afectiva. Amb la configuració planetària actual, és un gran dia per concentrar-se en la relació que portes amb la teva parella, si és que tens. Passeu el dia conversant íntimament i potser llegint-se un a l'altre aquest llibre de poesia favorita. Tots dos sentiran el significat de les paraules com mai abans no ho van fer.
Sagitari
La configuració celestial d'avui t'està demanant que et concentris a la teva salut ia la teva rutina diària. Aquest és un bon dia per començar un nou i bon hàbit, relacionat amb la dieta, o potser amb la rutina del gimnàs. La intensitat afectiva del dia també afegeix una mica de drama a gairebé tota situació que se't creua. Aquesta és una energia que cal respectar i honorar.
Capricornio
Avui podries decidir fer un canvi personal. Potser vols fer alguna cosa nova en la teva vida romàntica. Si has estat veient algú perquè no vols estar sols, voldràs reconsiderar-ho. Potser és hora de netejar el terreny perquè puguis atraure la teva veritable ànima bessona. Per això deixa que l'energia astral us inspiri per ser veritable i valent.
Aquari
Avui l'energia astral arriba a una nova perspectiva des d'aquí a la Terra. L'aspecte en joc t'està demanant que posis un gran èmfasi en la teva aparença personal i en la manera com et projectes al món exterior. Descobriràs que els teus somnis són més vívids que el normal, i en tot el que fas hi ha més intensitat emocional.
Peixos
Amb l'aspecte en joc, et pots sentir que l'Univers és teu! Estaràs de bon humor a mesura que passes aquest dia. En realitat, t'hauries de sentir força bé durant setmanes! Tracta d'utilitzar aquesta increïble energia per clarificar qualsevol caos a la teva vida. Concentra't en solucionar situacions difícils i fes-te un lloc per gaudir. Ara els teus poders per solucionar coses estaran forts.