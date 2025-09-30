TELEVISIÓ
Humor quàntic
HBO inicia el rodatge d’‘Stuart Fails To Save The Universe’, el nou spin-off de ‘The Big Bang Theory’. La sèrie combinarà humor i viatges pel multivers.
La nova sèrie de The Big Bang Theory, l’spin-off protagonitzat per Stuart, ha iniciat oficialment la producció a HBO. Després de mesos d’anuncis i rumors, l’univers de Chuck Lorre fa un nou pas endavant amb l’esperança de tornar a conquerir el públic. Stuart Fails To Save The Universe reunirà figures destacades de la sèrie original, situació que fa preveure un rodatge blindat per evitar filtracions de la trama.
La ficció té com a protagonista el personatge interpretat per Kevin Sussman, que dona nom a la sèrie, i es presenta com una mena de seqüela espiritual de l’obra original. En aquest viatge multiversal, retrobarem actors com Brian Posehn en el paper de Bert, Lauren Lapkus com a Denise i John Ross Bowie interpretant Barry Kripke, a més de la possible participació de Johnny Galecki com a Leonard.
Malgrat les altes expectatives, cal tenir en compte que Stuart Fails To Save The Universe farà un ús intensiu dels efectes digitals per recrear la travessia del protagonista a través de diferents realitats a la recerca de la seva parella. “Hi ha molt de CGI i molts detalls tècnics especials. En la meva trajectòria, gairebé tota la producció consistia en dues persones assegudes en un sofà prenent cafè! Això és diferent. Es tracta d’intentar incorporar part d’aquest univers de ciència-ficció i fantasia a una comèdia”, explicava el mateix Chuck Lorre en una entrevista.
“I estic completament fora del meu element, que era justament el que volia. Espero fer quelcom nou, una experiència de la qual no tenia coneixement previ. I potser pugui aprendre sobre la marxa”, va afegir.
La sèrie encara no té data d’estrena confirmada, però es preveu que arribi al catàleg d’HBO Max en algun moment del 2026. Tenint en compte que el rodatge tot just s’acaba d’iniciar i que la postproducció serà llarga, és probable que no la puguem veure fins a final de l’any vinent.