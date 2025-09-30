AGENDA
Albercht Dürer
LA PROPOSTA DEL DIA
‘ALBERCHT DÜRER’
Visita comentada a l’exposició en què es podrà gaudir d’una selecció de gravats d’època del mestre renaixentista. Hora: 20 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘ALBERCHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA: SUFRAGISTES ANDORRANES’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz i Naiara Escabias, entre altres. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.
EULÀLIA GRAU. ‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
L’exposició posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.
MÚSICA
OKTOBERFEST ANYÓSPARK
Carta gastronòmica alemanya, cerveses tradicionals, música en directe amb grups del país. Hora: de 18 a 22 h. AnyósPark. La Massana.
ITINERARIS
ITINERARIS AUDIOGUIATS
Els itineraris audioguiats permeten descobrir els principals atractius dels nuclis urbans de totes les parròquies d’Andorra. Poble d’Ordino.