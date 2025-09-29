TELEVISIÓ
Retrobament a Netflix
La plataforma tornarà a unir Matthew McConaughey i Cole Hauser, més de trenta anys després de ‘Dazed and Confused’, en una nova sèrie de Nic Pizzolatto.
Matthew McConaughey i Cole Hauser protagonitzaran una nova sèrie creada per Nic Pizzolatto per a Netflix, segons ha avançat el mitjà especialitzat Variety. El projecte es troba encara en una fase inicial de desenvolupament i, de moment, l’únic detall confirmat sobre la trama és que els actors donaran vida a dos germans.
Pizzolatto ja havia col·laborat amb McConaughey a la primera temporada de True Detective (HBO), en què l’actor texà va encarnar el detectiu Rust Cohle. Aquella interpretació va ser àmpliament aclamada i li va suposar el reconeixement de la crítica i diversos premis, entre els quals un Emmy, un Globus d’Or i un guardó del Sindicat d’Actors. Aquesta nova associació reforça el vincle creatiu entre tots dos.
D’acord amb informació publicada per The Hollywood Reporter, Amazon, Apple i Netflix competien intensament per assegurar-se els drets de la sèrie, que compta amb la producció de Skydance Sports. Finalment, Netflix va aconseguir imposar-se en la licitació, fet que li permetrà sumar una nova aposta de prestigi al seu catàleg.
A més, la ficció suposarà retrobar McConaughey i Hauser a la pantalla més de trenta anys després d’haver coincidit a Dazed and Confused (1993), la pel·lícula de Richard Linklater que es va convertir en un film de culte i punt de partida per a les carreres de diversos actors de Hollywood.
Hauser ha experimentat en els darrers anys una renovada notorietat gràcies a la sèrie Yellowstone. Per la seva banda, McConaughey compagina aquest nou projecte televisiu amb la carrera cinematogràfica. Està previst que torni a la gran pantalla aquesta tardor amb l’estrena de The Lost Bus, un drama que marca el seu retorn a un paper protagonista.