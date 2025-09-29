AGENDA
Com carregar la teva motivació cada dia
LA PROPOSTA DEL DIA
‘COM CARREGAR LA TEVA MOTIVACIÓ CADA DIA’
Xerrada amb el mestre Drac Garcia del centre @meditarabcn. Claus i eines pràctiques per activar la teva motivació dia a dia. Hora: 20.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
ALBRECHT DÜRER
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘AIGUA: DESAFIAMENTS I OPORTUNITATS...’
Es presentarà el llibre de les ponències als Debats de Recerca del novembre. Sala d’actes de MoraBanc. Andorra la Vella. 29 de setembre. 18 hores.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’. EULÀLIA GRAU
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament i endinsar els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA: SUFRAGISTES ANDORRANES’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz i Naiara Escabias, entre d’altres. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.