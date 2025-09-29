CARTELLERA
Una batalla tras otra
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Una batalla tras otra 17.15 19.15 20.15* 21.45
Strangers 2 19.30 22.15
Ya no quedan junglas 18.00 20.00 22.00
Guardianes de la noche 22.00
Boris Skossyreff: L’estafador que va ser rei 18.00***
Un viaje atrevido i maravilloso 17.15
Expediente Warren: El último rito 19.30** 22.15**
El cautivo 19.45
Tipos malos 2 17.30
Sin cobertura 17.15
CINEMES GUIU
Mi amiga Eva 20.15
Expedidente Warren: El último rito 20.00