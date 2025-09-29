CARTELLERA

Una batalla tras otra

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Una batalla tras otra 17.15 19.15 20.15* 21.45

Strangers 2 19.30 22.15

Ya no quedan junglas 18.00 20.00 22.00

Guardianes de la noche 22.00

Boris Skossyreff: L’estafador que va ser rei 18.00***

Un viaje atrevido i maravilloso 17.15

Expediente Warren: El último rito 19.30** 22.15**

El cautivo 19.45

Tipos malos 2 17.30

Sin cobertura 17.15

CINEMES GUIU

Mi amiga Eva 20.15

Expedidente Warren: El último rito 20.00

