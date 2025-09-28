HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui és un gran dia per plantar les llavors del futur – literalment i també figurativament. Planta unes boniques floretes a la finestra de la cuina. Alhora que les ajudes a créixer, assegura't que també estàs enfocant la teva atenció en el teu creixement interior.
Taure
Són diners els que t'arriben? Els cossos astrals s'estan alineant per millorar la teva economia. Les estrelles tendeixen a vessar llum sobre les fonts de diners, fent possible que rebis diners per una col·laboració laboral recent que vas realitzar amb algú, o potser per un matrimoni recent.
Bessons
Les setmanes passades poden haver estat difícils. La tensió, irritabilitat i demores interminables han caracteritzat les operacions humanes en la seva totalitat, però especialment en relació amb el treball. Per a la teva sort, l'alleujament arriba en forma d'alineació celestial beneficiant la teva reputació, carrera i èxits.
Cranc
Amb la configuració astral d'avui, l'accent es posa en el reconeixement social i la importància professional. Per al mes que tens al davant, pots esperar realitzar importants progressos a la teva carrera sense importar els desafiaments que et creuin.
Lleó
L'energia astral d'avui et demana que et desfacis dels hàbits vells i facis lloc per als nous. Fes una llista que t'ajudi a decidir quines són les conductes que ja no necessites. Veureu que les accions d'avui establiran un to totalment nou.
Verge
Avui podries tenir una postura agressiva mentre avances amb alguna cosa. Potser faràs plans per veure com abordar una tasca difícil com ser renovar casa teva o posar-te en bon estat físic. Tindràs molta determinació per fer aquest projecte, el que és bo! Podries necessitar aquesta perseverança perquè t'ajudi a continuar amb el pla.
Balança
Tot i que les influències planetàries d'avui són imperceptibles pel nostre sentit de la vista, de ben segur són presents a les nostres emocions. Utilitza la teva intuïció per sintonitzar aquestes poderoses energies.
Escorpí
Aquest és el dia perfecte per posar en acció objectius importants. L'energia astral en joc atorgarà una força poderosa, impulsant el teu entusiasme i empenta. Et sentiràs com que ho pots aconseguir gairebé tot. Estaràs especialment optimista sobre les teves metes econòmiques i professionals.
Sagitari
Renova el teu compromís amb els teus amics i amb les persones que comparteixes algun tipus de llaç a escala intel·lectual. L?esdeveniment astral d?avui estableix un nou to afectiu. L'energia en joc et demana que paris molta atenció als teus somnis i que facis cas als missatges que porten amb si.
Capricornio
Avui et podries concentrar al teu benestar material. Potser t'adonaràs que necessites moblat de nou. O podries decidir invertir en vestits nous o en un nou maletí per a la feina. Qualsevol cosa que augmenti el teu sentit de prosperitat i abundància és saludable.
Aquari
Avui tens l'oportunitat de desfer-te de la càrrega afectiva del passat. Decideix el que vols convidar a la teva vida, a les teves relacions ia casa teva, i fes-li un lloc! Per a tu, l'energia astral d'avui et demana que et concentris a l'entorn on vius i et suggereix que renovis el teu compromís amb la família en general.
Peixos
De vegades et resulta difícil concentrar-te en només una cosa. Tens el tipus de ment que sempre està pensant en vint coses alhora! Però avui tindràs determinació per acabar un projecte important. L'energia celestial en joc t'ajudarà a concentrar-te per acabar ràpidament i eficaçment.