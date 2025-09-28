TELEVISIÓ
El nou Robin Hood
Mgm+ presenta una sèrie de deu capítols sobre el mític heroi rebel. La producció compta amb Jack Patten, Lauren McQueen i Sean Bean al repartiment.
Lionsgate Television acaba d’enllestir per a la plataforma MGM+ una nova versió de Robin Hood, que presenta una reinterpretació més fosca i realista del clàssic llegendari ambientat després de la invasió normanda d’Anglaterra. La sèrie no es limita a un relat de rebel·lió, sinó que incorpora també un intens joc d’intrigues polítiques: mentre Rob, fill d’un guardabosc saxó, esdevé el líder d’un grup de rebels, Marian, filla d’un noble normand, treballa a la cort per combatre la corrupció des de dins.
El repartiment combina debutants i actors de renom. Jack Patten assumeix el seu primer gran treball en el paper de Robin, Lauren McQueen encarna Marian i Sean Bean interpreta el temut Xèrif de Nottingham. Entre els secundaris destaquen Connie Nielsen –en el rol de la reina Eleonora d’Aquitània–, així com Lydia Peckham, Steven Waddington, Marcus Fraser, Angus Castle-Doughty i Henry Rowley.
Un dels trets diferencials d’aquesta adaptació és l’aposta per la versemblança històrica i la intensitat emocional. L’escenografia, el vestuari i els entorns naturals, rodats a Sèrbia, recreen amb detall un ambient convincent del segle XII. La narrativa no només explora l’aventura, sinó també la tensió entre classes socials, la identitat saxona sota domini normand i els dilemes morals dels protagonistes.
La sèrie consta de deu episodis i s’estrenarà als EUA el 2 de novembre amb un doble episodi, seguit d’emissions setmanals fins al 28 de desembre. A Europa, es desconeix ara com ara quina plataforma se’n farà càrrec i quan. En tot cas, el primer tràiler mostra l’evolució de Robin després de l’execució del seu pare, la transformació en líder rebel i la relació amb Marian. Pel que fa a la inspiració i al to, els creadors John Glenn, showrunner, i Jonathan English, director i productor executiu, busquen equilibrar la fidelitat històrica amb una actualització temàtica del mite.