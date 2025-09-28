AGENDA
Eulàlia Grau. 'L'art com a compromís ètic'
FIRES I TRADICIONS
XII EDICIÓ VILA MEDIEVAL
10 h Obertura del mercat
Tallers i espectacles infantils durant tota la jornada.
Diferents punts de la parròquia. Sant Julià de Lòria.
MÚSICA
CALDES FESTIVAL
Tallers infantils, música, gastronomia i molt més al Caldes Festival. Diversos punts de la parròquia. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CONTEMPLACIÓ: L’ORIGEN’
Sota el títol Contemplació: L’origen, la galeria d’art Habit-Art Gallery ofereix al públic l’ocasió de veure de prop l’obra original Balança, la peça que va inspirar la monumental escultura Contemplació, situada al Mirador del Roc del Quer. Illa Carlemany. Escaldes-Engordany. Fins al 28 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘ALBERCHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA: SUFRAGISTES ANDORRANES’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz i Naiara Escabias, entre d’altres. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.
EULÀLIA GRAU. ‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
L’exposició posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.