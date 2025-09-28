CARTELLERA

Una batalla tras otra

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

CINEMES ILLA CARLEMANY

Una batalla tras otra 12.15 16.00 19.15 21.45

Strangers 2 17.45 19.45 22.15

Ya no quedan junglas 16.00 18.00 20.00 22.00

Guardianes de la noche 12.00* 19.00* 21.45*

Boris Skossyreff: L’estafador que va ser rei 11.45*** 16.15*** 18.00***

Un viaje atrevido y maravilloso 11.30 16.30

Expediente Warren: El último rito 19.30** 22.15**

El cautivo 19.45

Tipos malos 2 12.00 15.30 17.30

Sin cobertura 11.30 15.45

CINEMES GUIU

Mi amiga Eva 19.15

Expediente Warren: El último rito 19.30

Capità Dent de Sabre... 17.15

tracking