AGENDA
Vila Medieval
FESTES I TRADICIONS
XII EDICIÓ DE LA VILA MEDIEVAL DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
10 h: obertura del mercat.
Tallers i espectacles infantils durant tota la jornada.
Diferents punts de la parròquia. Sant Julià de Lòria.
ACTUACIÓ CASTELLERA
Diada dels Pirineus: Falcons, Muixeranga i Castells, amb Falcons de Vilanova i la Geltrú, Conlloga Muixeranga de Castelló i Castellers d’Andorra. Hora: 17 h. Plaça Major. Ordino.
ACTIVITATS
ENCAMP NIT 2025
Una experiència per als joves de 12 a 17 anys amb activitats esportives, tornejos individuals i per equips, exhibicions artístiques, propostes lúdiques, masterclass, pòdcasts en directe, batalles de ball, tallers creatius i molt més! Hora: 20 h. Complex esportiu i sociocultural. Encamp.
CURSOS I TALLERS
LA CAPSA ESPAIS DE CREACIÓ
Jornada de portes obertes amb tallers gratuïts. Hora: de 10.30 a 18.30 h. La Capsa, espais de creació. Ordino.
DIA MUNDIAL DEL TURISME
Per celebrar el Dia internacional del turisme podràs gaudir d’una observació guiada del cel a ull nu, una activitat pensada per descobrir les meravelles del nostre cel fosc. Hora: 20 h. Església de Sant Cristòfol. La Massana.
MÚSICA
CALDES FESTIVAL
Tallers infantils, música, gastronomia i molt més al Caldes Festival. Diversos punts de la parròquia. Escaldes-Engordany.
DAVID SÁNCHEZ I ESTER SÁNCHEZ
Concert inicial de la 4a col·laboració entre la Fundació ONCA i l’àrea de Museus i Monuments per apropar l’art romànic i la música clàssica. Hora: 11.30 h. Església de Sant Joan de Caselles. Canillo.
VISITES
MURALS DE LA MOSQUERA
Encamp presenta per a aquest setembre una novetat de les activitats culturals amb més èxit dels darrers anys, les visites teatralitzades. Hora: 11.30 i 12.30 h. La Mosquera. Encamp.