HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíacc
Aries
Amb l'actual alineació astral en joc, estareu ingressant a una nova fase, plena de possibilitats. En succeir això, els resultats de qualsevol acció que iniciïs es podrien demorar un mes. Continua treballant i sigues pacient.
Taure
Amb l'aspecte en joc d'avui, comences un període d'un mes de durada que es caracteritzarà per la cerca pel sentit. Les teves inclinacions futurístiques et fan més propensa que qualsevol altra persona per qüestionar-te sobre els propòsits a llarg termini dels éssers humans en aquest planeta.
Bessons
Avui serà un dia particularment creatiu. Les energies astrals intensifiquen la creació, els jocs i els nens. Aquest seria el moment ideal per escriure, pintar, produir un film o enregistrar-se en un curs de teatre. Si tens amor i predisposició als jocs de qualsevol tipus, ara mateix la teva imaginació s'està disparant, per què no inventar un nou joc per compartir amb altres?
Cranc
Els cossos celestials s'alineen de manera que intensifiquen les interaccions socials. Podries conèixer moltes persones durant els propers dies. Fins i tot podries enamorar-te! Fins i tot si ja tens parella, l'aspecte en joc et pot empènyer perquè tinguis atreviment als teus coquetejos.
Lleó
Tenir el teu ascendent significa que la creació serà el teu camí a la vida. Però això també vol dir que has de manejar algunes de les teves pors, principalment la por que als altres no els agradin les teves creacions. L'actual configuració astral us ajudarà a presumir qui ets.
Verge
Coneixes els teus veïns? Potser una pregunta estranya, però podria passar un canvi a la teva vida gràcies a ells. Potser us donaran la benvinguda amb una proposta inesperada, o potser el descobriment d'un desig mutu assenyalarà el començament d'un projecte conjunt. La configuració astral significa que pots esperar tenir a la teva disposició tot allò que necessites per a un nou començament.
Balança
Un nou aspecte començarà a nodrir-te avui i ho continuarà fent durant tot el mes. Per a tu aquest serà un període de gestació. Millor utilitzes la teva energia quan dónes les bases per a nous projectes, noves relacions, potser per a un “jo” totalment nou.
Escorpí
Avui els cossos astrals ingressen a una configuració nova. Es veurà facilitat el flux de comunicació entre grups, tant a la llar com a la feina. Ja que ets especialment sensible amb les necessitats d'altres persones, més que mai no oferiràs la teva ajuda durant les properes setmanes.
Sagitari
En realitat, se't coneix per la teva flexibilitat i adaptabilitat. És més senzill per a les persones com tu tolerar moments quan tot un grup o societat experimenta l'agitació que sobrevé amb el canvi.
Capricornio
La teva necessitat d'estar sol ha augmentat tremendament. Fins i tot potser ho has interpretat com un tipus de depressió lleu; no ho és. Tens motius per satisfer aquesta necessitat de qualsevol manera que puguis. L'energia astral en joc, però, fa que aquests sentiments siguin gairebé paradoxals.
Aquari
Un canvi d'aspecte benvingut ajudarà als problemes tant en el pla laboral com en la teva vida privada. Avui, a mesura que els cossos planetaris ingressen a una nova configuració, les paraules i els fets seran més gentils i curosos. El teu esperit revolucionari no serà menys violent, però començaràs a progressar cap als teus objectius a través de la negociació més que per l'enfrontament.
Peixos
A present, les energies planetàries indiquen que una modificació en la conducta i una comunicació millorada encara han d'arribar. Sentiràs obligació a revisar els teus futurs projectes una vegada més perquè puguis verificar si són possibles o no. No dubtis a discutir els teus projectes amb altres persones.