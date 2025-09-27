TELEVISIÓ
Herència amarga
Netflix acaba d’estrenar La casa Guinness, una de les grans apostes de la plataforma per a aquesta tardor. Es tracta d’un drama històric de vuit episodis creat per Steven Knight, responsable de l’exitosa Peaky Blinders, que trasllada l’espectador a la Irlanda del segle XIX per endinsar-se en els secrets i les ambicions de la família Guinness, hereva del poderós imperi cerveser.
La trama s’inicia l’any 1868 amb la mort de Sir Benjamin Lee Guinness, patriarca del clan i responsable de l’expansió de la cervesera. La seva desaparició obre una lluita de poder entre els quatre fills, Arthur, Edward, Anne i Benjamin, que es veuen immersos en intrigues familiars i polítiques en un moment de canvis socials a Irlanda i amb connexions també a Nova York. El relat combina l’ambientació històrica amb el to intens i fosc característic del creador, i s’ha comparat amb Succession per la manera com explora les rivalitats i les aliances dins d’una família marcada per l’ambició.
El repartiment reuneix a parts iguals joves actors emergents i rostres consolidats. Anthony Boyle encarna Arthur Guinness, l’hereu major i figura central de la història, mentre que Louis Partridge interpreta Edward, i Emily Fairn i Fionn O’Shea donen vida a Anne i Benjamin. Al seu costat també apareixen noms com James Norton i Jack Gleeson. La direcció recau en Tom Shankland i Mounia Akl.
La producció ha cuidat especialment l’ambientació, amb un treball de vestuari i escenografia que dota de versemblança tot el relat. La crítica ha destacat la intensitat narrativa i l’encert a l’hora de barrejar història real i ficció. Knight ha reconegut que la trama ofereix prou material per tenir una continuació, i de fet ja ha obert la porta a una segona temporada.