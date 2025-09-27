CARTELLERA
Una batalla tras otra
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Una batalla tras otra 12.15 16.00 19.15 21.45
Strangers 2 17.45 19.45 22.15
Ya no quedan junglas 16.00 18.00 20.00 22.00
Guardines de la noche 12.00* 19.00* 21.45*
Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 11.45*** 16.15*** 18.00***
Un viaje atrevido i maravilloso 11.30 16.30
Expediente Warren: el último rito 19.30** 22.15**
El cautivo 19.45
Tpos malos 2 12.00 15.30 17.30
Sin cobertura 11.30 15.45
CINEMES GUIU
Mi amiga Eva 20.15
El cautivo 20.00
Romeria 18.00