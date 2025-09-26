HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíacc
Aries
L'actitud introspectiva que tindràs avui no serà normal amb la teva manera de ser usual. Això és degut al moviments dels cossos celestials que et faran pensar en els valors bàsics que subjauen les teves idees i accions. Qualsevol cosa que influenciï el teu pensament intel·lectual serà inspeccionada a consciència. Separaràs les coses bones de les dolentes i donaràs un toc personal i original als teus ideals.
Taure
Segurament sàpigues millor que ningú més que les relacions professionals generalment estan plenes de desitjos inconscients i idees que es mantenen sense expressar. En certes situacions, aquesta manca de claredat tindrà repercussions directes en l'eficiència de la teva feina i en el resultat de certes negociacions. Avui, potser decideixis fer alguna cosa sobre això posant les cartes sobre la taula. No obstant això, assegura't de deixar-te un o dos asos a la màniga.
Bessons
Generalment sents atracció cap a persones entretingudes, creatives i atractives per les seves brillants personalitats. Al mateix temps, prefereixes fer un pas enrere i observar - la mosca proverbial a la paret - en comptes dinteractuar. Certament no hi ha res dolent en això. Però l'energia d'avui t'ajudarà a pensar sobre aquesta qüestió: tendeixes a subestimar-te comparant-te amb aquest tipus de persones?
Cranc
La configuració d'avui establirà un obstacle a la teva tendència a buscar i seguir noves filosofies i ideals. Generalment et trobaràs evolucionant en un Univers on cada dia apareixen noves maneres de pensar: noves polítiques, nous conceptes científics, noves tecnologies. Et semblarà que tot ha de ser únic i innovador perquè sigui valuós. Per què? És possible que aquesta actitud, irònicament, limiti el teu Univers.
Lleó
Avui, potser sentireu la urgència d'acostar-vos a les persones que us envolten i conèixer-les a un nivell més íntim. També sentiràs ganes de parlar sobre coses que usualment tu, els teus éssers estimats, amistats i fins i tot companys de feina senten com una cosa temoroses. Encara que et resultarà una mica difícil, aprendràs com coordinar millor les teves idees amb les teves emocions.
Verge
Les persones ja us hauran dit que ets com un gat; sempre t'ho fas per caure aturat en les situacions delicades. Tot i això, l'energia astral et posarà a prova aquesta habilitat. Aquest període difícil tindrà els costats entretinguts. Gaudiràs en pensar sobre allò que pots aprendre d'aquestes vivències - i certament, mantenir el sentit de l'humor sobretot ajudarà moltíssim.
Balança
Avui, amb la configuració planetària actual, tindràs algunes sorpreses - ordinadors trencats, línies telefòniques sense funcionar, màquines de fax descompostes - aquests problemes endarreriran el progrés del teu treball. Però aquest període d'inactivitat us farà parar i pensar si us heu oblidat de fer alguna cosa. No neguis cap dels petits detalls. Necessitaràs atendre'ls perquè els dies següents siguin el més productius possibles.
Escorpí
El moment dels cossos astrals comptarà per a la teva manca dactivitat en aquest moment. En canvi, l'energia planetària us farà treballar en l'expressió de les vostres emocions i us empenyerà a pensar en les coses abans d'actuar. Per tant, aquest període és un bon senyal, ja que generalment tens una tendència a ser particularment impulsiu/a en actuar amb les teves emocions.
Sagitari
Avui estaràs molt pensatiu/iva. L'alineació astral causarà certs problemes, especialment pel que fa a l'elecció de la carrera. Has triat la professió correcta? La teva feina realment significa alguna cosa important per a tu? És possible que converteixis un hobby en un negoci lucratiu? Tens moltes preguntes per pensar!
Capricornio
Quin dia tan meravellós per a la gent creativa! Els cossos astrals es van alinear per crear una energia trobada a moltes cartes astrals. Aquesta orientació us empenyerà per explorar els vostres pensaments il·limitats d'una manera molt profunda sense el condicionament que tenies a l'escola, la influència de les persones que t'envolten, o la teva infantesa. El moment està llest per a les anàlisis profundes i la imaginació expansiva.
Aquari
Es diu que causes pànic intentant enderrocar un sistema que creus fora dèpoca. Amb aquesta energia celestial, avui serà un d'aquells dies en què sents l'esperit de la revolució brotant dins teu mentre ets a la feina. Sents frustració amb un sistema de computació, per exemple? Queixa't amb els teus superiors en un dia com aquest!
Peixos
Si fossis una professora universitària, avui seria el dia que perdries les teves anotacions abans d'entrar a classes, i acabaries davant de l'audiència de dues-centes persones amb res com a ajuda, més que la teva memòria... Amb l'energia astral d'avui, seria una bona idea aprendre a improvisar, especialment si sents distracció.