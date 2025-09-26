TELEVISIÓ
Cancel·lació sobtada
Apple TV+ ajorna l’estrena de la sèrie ‘The Savant’, sobre l’extremisme polític, després de l’assassinat de Charlie Kirk. La decisió reflecteix la pressió mediàtica als EUA.
La convulsa situació política que es viu als Estats Units arriba ara a l’àmbit de la ficció. Apple TV+ ha confirmat oficialment que cancel·la l’estrena de The Savant, una sèrie protagonitzada per Jessica Chastain i que se centra en la investigació de moviments extremistes. Aquesta decisió, comunicada sense aprofundir en els motius reals, coincideix amb el clima de tensió als EUA després de l’assassinat de l’activista ultraconservador Charlie Kirk, el 10 de setembre passat.
Precisament, els mitjans locals apunten que l’ajornament d’aquesta estrena respon a la turbulenta situació que afronta el país arran de la mort de Kirk. “Després d’una acurada reflexió, hem decidit posposar The Savant. Agraïm la seva comprensió i esperem emetre la sèrie pròximament”, indica el comunicat emès per la plataforma d’estríming.
La sèrie, que havia d’estrenar-se avui, es va presentar com un thriller d’alt voltatge. La investigadora a qui dona vida Jessica Chastain s’infiltra en grups de persones que difonen missatges d’odi a internet. El seu objectiu és clau: aturar els extremistes abans que procedeixin a actuar.
La decisió d’Apple TV+ s’emmarca en un dels moments més complicats per a la indústria audiovisual als Estats Units. L’assassinat de Kirk ha suposat un punt d’inflexió per a molts mitjans, i la retirada –tot i que ha estat temporal– del programa de Jimmy Kimmel n’és un exemple clar. Donald Trump fins i tot s’ha vanagloriat de la decisió presa per la cadena ABC, assenyalant també el conegut humorista Jimmy Fallon com a possible víctima.
Partint d’aquest context, el mitjà especialitzat Variety ha posat en relleu que l’ajornament de The Savant pot respondre a la “pressió” i a la “por” de les companyies davant l’administració Trump.