AGENDA
Caldes Festival
LA PROPOSTA DEL DIA
MÚSICA
CALDES FESTIVAL
De 10 a 19 h: jornada de portes obertes
18 h: inici del festival
18.15 h: Càpsula Modern Jazz, de Líquid Dansa
18.30 h: Una maleta de contes
De 19 a 24 h: obertura de la instal·lació Boira
19.30 h: Miki Núñez
22 h: tancament del festival
CURSOS I TALLERS
‘APENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Xerrada amb exercicis pràctics per ajudar-te a deixar anar. Amb Alexandra Kwaw. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘DE L’ESTRÈS A LA SERENITAT EN 40 MINUTS’
Taller i pràctiques guiades amb olis essencials i simfonia de cèl·lules en viu. Amb Maica Molero i Berta Bahamonde. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSCIONS
‘UN COS SOTA 10 MIRADES’
Projecte col·lectiu que reuneix el treball de 10 fotògrafs. A través de les seves obres, els autors aborden qüestions que afecten la societat andorrana contemporània. Art al set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 26 de setembre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà d’Elena Milà i David Vilanova. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALERCHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través de les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.