CARTELLERA

Una batalla tras otra

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Una batalla tras otra 17.45 19.30 21.30

Strangers 2 19.45 22.15

Ya no quedan junglas 18.00 20.00 22.00

Guardianes de la noche 21.45*

Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 17.45***

Un viaje atrevido i maravilloso 22.30

Expediente Warren: el último rito 19.30** 22.15**

El cautivo 17.15 19.45

Tipos malos 2 17.30

Sin cobertura 17.45

CINEMES GUIU

Expediente Warren : el último rito 20.00

