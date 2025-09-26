CARTELLERA
Una batalla tras otra
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Una batalla tras otra 17.45 19.30 21.30
Strangers 2 19.45 22.15
Ya no quedan junglas 18.00 20.00 22.00
Guardianes de la noche 21.45*
Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 17.45***
Un viaje atrevido i maravilloso 22.30
Expediente Warren: el último rito 19.30** 22.15**
El cautivo 17.15 19.45
Tipos malos 2 17.30
Sin cobertura 17.45
CINEMES GUIU
Expediente Warren : el último rito 20.00