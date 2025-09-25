TELEVISIÓ

Thriller financer

Filmin estrena dimarts ‘El dinero de otros’, una minisèrie de vuit capítols que indaga en el ‘cas cum-ex’, un dels majors escàndols econòmics europeus.

El dinero de otros

El dinero de otros

Redacció

La plataforma Filmin estrena dimarts vinent, 30 de setembre, el thriller El dinero de otros, una minisèrie alemanya de vuit capítols que arriba sota la direcció de Dustin Loose i Kaspar Munk, amb guió de Jan Schomburg, que també n’és el creador original. La producció, basada en investigacions periodístiques recollides en llibres com The Cum-Ex Files i Die Akte Scholz, d’Oliver Schröm, relata un dels majors escàndols financers europeus: el cas cum-ex. Aquest mecanisme fiscal fraudulent, actiu durant anys, va permetre a un grup reduït d’inversors, banquers i advocats aprofitar buits legals per reclamar devolucions d’impostos que mai havien pagat, provocant un dany estimat de 146.000 milions d’euros a diversos estats del continent.

El repartiment reuneix figures de primer nivell com Justus von Dohnányi, que interpreta Bernd Hausner, Nils Strunk en el paper de Sven Lebert, Karen-Lise Mynster com a Inger Brøgger i David Dencik en la pell de Niels Jensen. Al seu costat també hi actuen Dia Jovanovic, Waj Ali, Helle Fagralid, Lisa Wagner, Fabian Hinrichs i Lars Brygmann, entre d’altres, conformant un elenc internacional que aporta solidesa i versemblança a la història.

El dinero de otros combina el to d’un thriller judicial amb la dimensió social d’una denúncia, mostrant no tan sols la sofisticació tècnica del frau, sinó també les complicitats legals i polítiques que el van fer possible. Al llarg dels vuit episodis, la sèrie promet mantenir una tensió constant entre l’ambició desmesurada dels seus protagonistes i la magnitud del perjudici social provocat per les seves accions, convertint-se així en un relat que, més enllà del pur entreteniment, convida a la reflexió sobre les febleses estructurals dels sistemes fiscals europeus.

