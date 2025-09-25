HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíacc
Aries
Sembla que pensessis en tu mateix/a com en una persona introvertida. Avui, amb l'energia celestial actual, coneixeràs algú sensible i atent als teus sentiments interiors sense que necessitis ni tan sols expressar-los. En els propers dies la comunicació entre tu i la teva parella millorarà i serà menys formal. I vet aquí! Et sentiràs com una especialista en comunicació per una vegada a la teva vida!
Taure
Podries voler treballar per armar un pla. De vegades prefereixes l'espontaneïtat i treballar en projectes a mesura que es presenten. Però podries estar tan ocupat/da amb el que fas que necessites organitzar-te millor. Donada l'actual alineació celestial, podries sentir una mica d'entossegament. Tracta de no entrar en pànic. Si necessiteu ajuda, busqueu el consell d'alguna amistat.
Bessons
Podries trobar-te amb algú que et tregui de les teves caselles. No t'enutgis amb facilitat, però avui podries perdre els estreps sense cap problema. La influència de la configuració astral actual podria augmentar aquestes petites molèsties. Tracta de mantenir el sentit de l'humor. Si et pots riure del comportament dels altres, no t'hauries d'ofendre amb tanta facilitat. En algun punt tots tenim un mal dia, de manera que avui intenta mantenir la distància.
Cranc
Amb l'actual configuració celestial, podries trobar algú molt interessant al teu cercle social. Podria ser una figura controvertida. Fins i tot podria ser una persona famosa. La seva energia i discurs intel·ligent us inspiraran. Si tens l'oportunitat de parlar tot sol, intenta fer-ho. Podries establir una connexió forta amb un esperit afí. Podries aprendre alguna cosa important a mesura que vas coneixent-lo millor.
Lleó
En aquest moment podries ser molt afectuós amb la teva parella. L'energia astral en joc està fent cremar aquestes passions. Podries desitjar organitzar una nit plegats molt especial. Potser hauries de preparar un sopar deliciós per a tal. O potser prefereixis anar a un restaurant romàntic per sopar amb un bon vi pel mig. Troba una manera de fer-li saber quant el vols i admires.
Verge
Podries trobar-te amb una figura d'autoritat nova. Potser tinguis un nou cap a la feina. O potser treballaràs en un projecte amb un altre supervisor. Potser has de fer alguns ajustaments amb relació a la persona que ara està a càrrec. Pren-te un temps per conèixer com és. Amb l'energia astral en joc, pots guanyar-te la seva amistat i respecte sempre que vagis amb compte.
Balança
De vegades et preocupes massa pel que diran. T'agrada molt caure bé a tothom. Això no sempre és possible si l'altre és ignorant! De vegades no pots fer que l'altra persona t'apreciï. Avui podries creuar-te amb un col·lega que no es mostri amistós. No malgastis energia en algú que és massa negatiu. Només aconseguiràs afectar el teu estat dànim.
Escorpí
Amb l'actual alineació astral, potser hauries de treballar per mantenir la pau. Els teus companys de feina podrien discrepar sobre alguna cosa. Algunes personalitats fortes podrien tenir opinions conflictives. El teu desafiament podria ser que els ajudis a trobar punts en comú. Podries actuar de mediador, establint la comunicació entre les parts oposades. La teva tranquil·litat i confiança ajudaran a calmar els ànims perquè tots siguin més racionals.
Sagitari
Donada la configuració planetària d'avui, necessitareu controlar-ho tot dues vegades - especialment allò que normalment fas en pilot automàtic. És en dies com aquests que tanquem la porta amb les claus del costat de dins, o ens oblidem de signar el xec, o perdem l'autobús, etc. Sentiràs distracció amb la teva ment a qualsevol lloc. Potser estàs pensant en el teu futur. O pot ser que t'estiguis enamorant?
Capricornio
Amb l'energia astral d'avui, és possible que pensis en la manera de comunicar-te amb les persones que trobis a la feina. Hi ha una bona possibilitat que aquest sigui el projecte correcte per a tu. No et preocupis sobre el retard del correu electrònic, les cites no complertes, o els malentesos; simplement són allà per recordar-te canviar la manera com generalment operes en la teva vida diària laboral.
Aquari
La configuració planetària d'avui vol dir que botaràs la rutina de la teva vida diària, però possiblement només perquè el teu cotxe no arrenqui! La teva primera reacció serà maleir i propinar-li una puntada de peu al lloc que has realitzat la feina. Però això no ajudarà - tot al contrari. Per tant fa un pas enrere i posa tot en perspectiva. És molt problema si, per una vegada a la vida, arribes tard a la feina?
Peixos
Si tens grans plans per a tu en la teva feina en aquest dia, com organitzar una conferència o començar una feina en un nou prototip, et decebràs terriblement cap al final del dia. I tampoc no funcionarà el raonament que faràs amb la teva persona per no perdre el control. L'energia planetària fa que aquest sigui un d'aquells dies en què pot passar el que és impensable. Necessitaràs tornar a col·locar les coses en perspectiva.