AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
5a EDICIÓ PREMI ÀLEX LLITERAS
L’esdeveniment comptarà amb l’Àlex Corretja, qui compartirà la seva experiència i visió sobre la seva carrera esportiva i periodística, en un acte que, a més de celebrar la professió, servirà per recordar el llegat d’Àlex Lliteras. Hora: 19 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
TALLERS
Parlem de la mort, posem consciència a la vida. Amb Amlangui, doula de la mort. Hora: 18 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLETRES
Presentació literària i també proposta cultural i comunitària amb impacte en àmbits educatius, socials i terapèutics. Hora: de 18 a 19.45 h. Biblioteca Nacional d’Andorra. Encamp.
EXPOSICIONS
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà d’Elena Milà i David Vilanova. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través de les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 26 d’octubre.
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.