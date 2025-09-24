TELEVISIÓ
La saga continua
Després de l’èxit de la sèrie, Disney porta al cine ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’, amb Pedro Pascal com a protagonista. L’estrena serà el 22 de maig.
L’univers Star Wars es prepara per tornar a la gran pantalla. Disney ha revelat les primeres imatges d’Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una nova pel·lícula que promet convertir-se en tot un esdeveniment cinematogràfic. La producció portarà als cinemes les aventures de Din Djarin i del carismàtic Grogu, més conegut pels seguidors com Baby Yoda. L’estrena està prevista per a divendres 22 de maig del 2026.
Pedro Pascal es torna a posar a la pell de Din Djarin, el caçador de recompenses convertit en protector, que haurà de continuar la seva lluita al costat de Grogu. Aquesta vegada, la història parteix d’un escenari ple de tensions: després de la caiguda de l’Imperi, els senyors de la guerra es mantenen actius i dispersos arreu de la galàxia, mentre la recentment creada Nova República fa mans i mànigues per defensar els assoliments aconseguits per la Rebel·lió. En aquest context, els protagonistes hauran d’afrontar noves amenaces i desafiaments que posaran a prova la seva lleialtat i els seus vincles.
Sigourney Weaver i Jeremy Allen White s’incorporen al repartiment
El repartiment reuneix figures de gran prestigi. A més de Pascal, destaca la participació de Sigourney Weaver, Jonny Coyne i Jeremy Allen White, incorporacions que aportaran noves cares a la saga. La direcció recau en Jon Favreau, un dels grans artífexs de l’èxit recent d’Star Wars, que també signa el guió juntament amb Dave Filoni.
Encara no hi ha novetats sobre la quarta temporada de la ficció televisiva
És important assenyalar que l’arrencada d’aquesta producció cinematogràfica no implica novetats respecte a la sèrie de Disney+. Favreau va confirmar a principi del 2023 que la quarta temporada de The Mandalorian ja estava escrita, però de moment no s’han avançat detalls sobre l’estrena a la plataforma. Amb tot, la pel·lícula permetrà als seguidors retrobar-se amb els personatges en un format més espectacular. Posteriorment, el film estarà disponible també al servei d’estríming de Disney.