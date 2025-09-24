HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíacc
Aries
Podries necessitar treballar per mantenir la pau amb algú donat laspecte en joc. Podries tenir temptació a iniciar un debat acalorat. Podries aixecar pressió molt fàcilment, de manera que desitjaràs trobar una manera de controlar-te. Si t'estàs enfangant, potser vols sortir de la situació per fer una passejada. Respira profund unes quantes vegades. Escolta música que et calmi.
Taure
Amb la configuració planetària d'avui, aquest és un bon moment per ramificar-se cap a noves adreces. Si tens un negoci, podries tenir més inspiració per desplegar noves estratègies de màrqueting. Podries pensar en una campanya publicitària que et portarà molts nous negocis. O podries trucar per telèfon a alguns contactes útils per demanar-los ajuda. Tingues creativitat en ampliar el teu terreny professional.
Bessons
Podries necessitar expressar-te amb més humilitat. A la feina, t'agrada controlar. Ets un bon líder, però de vegades necessites permetre que altres assumeixin el control. L?energia d?avui suggereix treballar en grup. Tindràs més èxit si pots treballar amb un equip. Gaudiràs d'aquesta col·laboració si ara aconsegueixes desprendre't de la necessitat de reconeixement individual.
Cranc
Amb l'aspecte en joc d'avui, podríeu sentir atracció cap a les obres d'art. Potser trobes una pintura en una galeria que sembla parlar-te. Si et sents subjugat/a, potser l'has de comprar. Gaudireu de tenir a casa una peça inusual o inspiradora. Permet abraçar la bellesa en totes les seves formes.
Lleó
Amb l'aspecte d'avui, podries rebre ajuda d'un mentor. Potser tens un amic que coneix del tema i et pot brindar ajuda. Aquesta persona et podria donar assessorament legal. O et podria ajudar a fer alguna cosa en un programa complicat. No tingueu por de sortir a demanar ajuda. Et sentiràs millor si pots recórrer a algú amb molta experiència.
Verge
Amb l'aspecte actual, podries descobrir que la teva funció professional està canviant. Potser estàs començant a expressar-te de manera diferent. Col·legues que abans et veien en silenci ara et poden veure amb més confiança. Estàs travessant una transformació important i tots aquests canvis són positius. Podries desitjar buscar un canvi en la denominació del teu lloc o podria resultar útil imprimir targetes noves que reflecteixin la teva nova identitat.
Balança
Podries estar pensant en la teva educació. Estimes aprendre. Ja sigui que estiguis assistint a cursos o simplement llegint llibres pel teu compte, la teva ment està en funcionament continu. En aquest moment podries estar pensant a reprendre els estudis. Potser voldríeu obtenir un títol avançat. O potser preferiu prendre cursos de computació que us ajudarà amb objectius més immediats i pràctics.
Escorpí
De vegades tens massa concentració a la feina. Tracta de trobar un millor equilibri entre la teva vida professional i personal. L'energia astral en joc avui vol dir que la teva família podria necessitar una mica més d'atenció. Si és que en tens, avui a la nit dedica temps als teus fills. Juga amb ells o ajuda'ls amb les tasques escolars. O dedica una mica més d'atenció a la teva parella. Demostra'ls aquest afecte apassionat!
Sagitari
Donada l'actual configuració planetària, avui voldràs conduir amb la màxima cura. És un dia una mica impulsiu i agressiu. Els altres conductors poden resultar impredictibles. O els transeünts poden caminar distrets parlant pels seus mòbils. Assegureu-vos de prestar molta atenció en el vostre viatge d'anada i de tornada. Estaràs segur mentre no escoltis la ràdio, dinars i parlis per telèfon, tot alhora!
Capricornio
Avui podries necessitar concentrar-te a tenir més tacte amb les coses atesa l'actual alineació astral. Podries sentir-te una mica d'impuls. De vegades tens una energia tan forta que explotes de passió. A la feina podrien veure't com agressiu/a si no tens cura. No opinis massa ni siguis insistent. Tindràs més èxit si aconsegueixes mantenir la boca tancada i dedicar-te a observar.
Aquari
En aquest moment podries estar-te envoltat de personalitats fortes. Podries anar a una reunió amb gent molt influent. Podries conèixer presidents d'empreses o gent de negoci de decabalats de diferents àmbits d'experiència. Aquestes persones podrien intimidar-te una mica. Simplement observa i n'aprèn. Podries prendre alguns consells comercials útils si pares atenció. O potser t'assabentes d'un pla d'inversions lucratiu.
Peixos
De vegades necessites treballar per ser més disciplinat/da. El que més t'agrada és divertir-te! Però en aquest moment podries involucrar-te en un projecte complex que requereix tota la teva atenció. Si bé pots fer broma durant el dinar, assegura't de rendir al màxim les hores de treball. L'energia celestial en joc augmenta la teva necessitat de concentració. Reserva un lloc per diversió al final del dia.