'Les aventres d'en Plomet, un trencalòs especial

Laia Guerrero, membre de la Jocand, llegirà un conte de Mariona Bessa i Martina Labella, d’esperit solidari, sobre la inclusió social. Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal del Pas de la Casa. Encamp.

LLIBRES

‘VIVE EOP!!’

Eva Ortas ofereix un manual de filosofia vital pensat per a infants, però amb un missatge capaç d’arribar a qualsevol edat. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.

ACTIVITATS

‘LA CIÈNCIA D’ESCOLLIR EL TEU DESTÍ’

Un viatge des de la conducta humana fins a l’epigenètica per transformar la teva salut, relacions i vida. Amb Xulma Macias, psicòloga. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

LA XARRANCA CELEBRA 2 ANYS A L’INSTITUCIONAL

La trobada vol ser un acte festiu i de reconeixement a totes les persones que han contribuït a donar vida al projecte. Hora: 19 h L’Institucional, Parc Celntral. Andorra la Vella.

CURSOS I TALLERS

‘TÀPERS AMB ESTIL: MENJA IGUAL DE BÉ QUE A CASA’

Vine a aquesta xerrada amb una nutricionista i descobreix com preparar dinars saludables i fàcils. Parlarem de trucs pràctics, farem exemples i acabarem amb un tastet dels plats de Bio Bio. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.

CINEMA

‘BLACK DOG’ - CINECLUB DE LES VALLS

Després del seu alliberament de la presó, Lang torna a la seva ciutat natal prop del desert de Gobi, on forma un vincle inesperat amb un gos negre. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘ALBRECHT DÜRER’

Exposició que analitza la trajectòria d’Albrecht Dürer com a gravador. Centre d’Art. Escaldes. Fins a l’11 d’octubre.

