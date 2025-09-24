AGENDA
'Les aventres d'en Plomet, un trencalòs especial
LA PROPOSTA DEL DIA
‘LES AVENTURES D’EN PLOMET, UN TRENCALÒS ESPECIAL’
Laia Guerrero, membre de la Jocand, llegirà un conte de Mariona Bessa i Martina Labella, d’esperit solidari, sobre la inclusió social. Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal del Pas de la Casa. Encamp.
LLIBRES
‘VIVE EOP!!’
Eva Ortas ofereix un manual de filosofia vital pensat per a infants, però amb un missatge capaç d’arribar a qualsevol edat. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.
ACTIVITATS
‘LA CIÈNCIA D’ESCOLLIR EL TEU DESTÍ’
Un viatge des de la conducta humana fins a l’epigenètica per transformar la teva salut, relacions i vida. Amb Xulma Macias, psicòloga. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LA XARRANCA CELEBRA 2 ANYS A L’INSTITUCIONAL
La trobada vol ser un acte festiu i de reconeixement a totes les persones que han contribuït a donar vida al projecte. Hora: 19 h L’Institucional, Parc Celntral. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
‘TÀPERS AMB ESTIL: MENJA IGUAL DE BÉ QUE A CASA’
Vine a aquesta xerrada amb una nutricionista i descobreix com preparar dinars saludables i fàcils. Parlarem de trucs pràctics, farem exemples i acabarem amb un tastet dels plats de Bio Bio. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
CINEMA
‘BLACK DOG’ - CINECLUB DE LES VALLS
Després del seu alliberament de la presó, Lang torna a la seva ciutat natal prop del desert de Gobi, on forma un vincle inesperat amb un gos negre. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria d’Albrecht Dürer com a gravador. Centre d’Art. Escaldes. Fins a l’11 d’octubre.