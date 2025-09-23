TELEVISIO
Retrat generacional
Leticia Dolera exposa a ‘Pubertat’ els riscos de l’adolescència a l’era digital. La sèrie, de sis capítols i ambientada en el món casteller, arriba demà a HBO Max.
Una denúncia d’agressió sexual a una menor perpetrada la nit de Sant Joan per tres adolescents trenca la vida en una colla castellera de Tarragona. Així comença la sèrie Pubertat, el projecte més ambiciós de Leticia Dolera, que mostra una adolescència que, en ple descobriment de la seva sexualitat, està exposada al costat més tòxic de les xarxes socials i els mòbils.
Dolera dirigeix, protagonitza i escriu –amb la col·laboració d’Almudena Mozú i David Gallart– aquesta sèrie de sis capítols que s’estrena demà a HBO Max, i que narra la mateixa realitat des de diversos plans.
La proposta té un repartiment coral, amb actors veterans com Xavi Sáenz, Betsy Túrnez, Vicky Peña, Jean Cruz, David Vert, Carla Quílez o Anna Alarcón, i adolescents debutants com Aina Martínez i Ot Serra Bas. Tots ells componen una aparent comunitat harmoniosa, que serveix a la realitzadora per tractar molts temes candents: la pubertat, les xarxes socials, l’accés a la pornografia, l’ús compulsiu del mòbil, el consentiment sexual, el feminisme o la manca de comunicació a la família amb uns adults de vegades més perduts que els menors.
“Sí, ha estat el meu projecte més ambiciós, sobretot des del punt de vista narratiu. Pels temes que tracta, perquè és una sèrie coral, perquè hi ha molts nuclis familiars. És un tema sensible perquè treballava amb nens i nenes. Un repte apassionant”, ha explicat Dolera en una entrevista amb EFE, en què subratlla que la sèrie vol mostrar una “via lluminosa” davant aquesta cruïlla.
La sèrie està rodada en català i ambientada a l’interior de Tarragona, en una colla castellera, que funciona en la narració com una metàfora, ja que si la base d’aquestes construccions no és sòlida, si els adults no les sostenen i no hi ha confiança, els menors cauen. I és amb aquests menors amb els quals ha treballat la directora mà a mà per crear un relat connectat amb la creixent preocupació social pel comportament dels adolescents, amb senyals d’alerta per l’augment dels delictes i per la seva relació amb l’entorn digital.
Per a la directora i actriu, no hi ha dubte: “Les xarxes socials estan dissenyades per crear addicció. Són una font d’ansietat” i, per això, defensa reduir les hores d’exposició dels menors, a més d’alertar sobre l’ús de la intel·ligència artificial enfront del pensament propi, en aquest moment delicat de desenvolupament. Aquest punt connecta amb un altre problema que tracta la sèrie: la manca de comunicació dins de les famílies, en un món caòtic en què no disposem de temps. “El sistema capitalista ens ofega”, conclou Dolera.