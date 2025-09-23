HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíacc
Aries
Podries necessitar recular i deixar el lideratge en altres mans. Amb lenergia celestial en joc, hi podria haver algunes personalitats fortes competint pel control a loficina. No desitges participar de batalles innecessàries. El millor és observar i esperar. Veuràs com es desenvolupen els fets i després comptaràs amb més informació per saber què fer. Mentrestant, mantingues un perfil baix. Només carrega't de les tasques del dia i després veu a casa!
Taure
Aquest és un bon dia per viatjar distàncies curtes. L'alineació astral d'avui us encoratja a expandir els horitzons. De vegades et quedes atrapat/da a la teva vella rutina de sempre i vas als mateixos vells llocs de sempre. Avui gaudiràs de nous escenaris. Podries envoltar-te de persones que t'inspiren amb les seves opinions inusuals. Si coneixes algú fascinant, pren-te el temps per conèixer-lo millor.
Bessons
Avui potser parlis amb la teva parella sobre un compromís més gran. L'energia astral en joc t'encoratja a pensar en coses com una casa, un cotxe o un nadó. Parlaràs de cap on es dirigeix la relació i quines són les metes compartides. Si no tens parella, podries estar pensant sobre com t'agradaria que fos la següent. Serà important que la teva parella comparteixi les responsabilitats financeres!
Cranc
Podries tenir interès a canviar els teus plans d'estalvi avui atesa l'energia astral en joc. Potser estaràs pagant factures i t'adonis que necessites acumular més diners al teu compte. Consulta amb la teva parella per fer un millor pressupost. Si tots dos treballen junts, aviat podran crear més abundància per a tu i la teva família. Podries considerar comprar alguns CD, bons o accions com a part del teu nou pla.
Lleó
Potser decidiu abordar un projecte creatiu atesa la configuració astral d'avui. La teva imaginació estarà elevada i tindràs moltes idees interessants. Tracta de deixar assegudes aquestes inspiracions sobre paper. Si t'agrada pintar, fes un esbós a l'esborrany de la imatge amb la qual vols treballar. Si escrius històries, fes un resum breu del desenvolupament de l'argument. Tracta de fer-te temps avui per seguir aquestes inspiracions.
Verge
Amb l'energia astral d'avui, et sentiràs amb ganes de mudar-te o fer un canvi a casa teva. Si teniu companys d'habitació, potser esteu pensant en buscar-vos un lloc per a vosaltres soles. No rebutgis els teus somnis com a simples fantasies. Si tens clar què vols, tot és possible. Fes una llista de les coses que necessites que passin perquè t'ajudi a assolir les teves metes, i endavant!
Balança
Amb l'energia astral d'avui en joc, podríeu rebre una comunicació interessant a través del correu o correu electrònic. Sabràs una vella amistat amb qui no parles des de fa temps. Aquesta veu del passat despertarà records de dies anats. Sentiràs desitjos de respondre i buscar la manera de reunir-te. O potser rebis notícies d'un descobriment financer. El teu compte bancari podria reflectir una suma més gran a la que esperaves!
Escorpí
De vegades carregues massa sobre les teves esquenes. Ets com un proveïdor, sempre llest per estendre la teva mà a qui ho necessiti. Tot i que la teva generositat d'esperit i la dolçor del teu cor són reals, sovint dónes massa. En aquest moment cal establir certs límits amb la gent. L'alineació planetària us anima a revisar certes relacions. Si algú s'està aprofitant de tu, no ho has de permetre més.
Sagitari
Si no tens parella, podries conèixer algú interessant. Potser coneixes una persona atractiva en una reunió de negocis. Podries tenir un fort sentiment de química romàntica. Potser has d'anar darrere seu, però en gaudiràs perquè t'encanta la conquesta! Conversa amigablement amb tal i convida'l a dinar. Prepara't per enamorar-te, potser has conegut la teva ànima bessona!
Capricornio
Donada la configuració celestial d'avui, podries trobar-te treballant en grup. De vegades prefereixes treballar de manera independent. Però en aquesta situació és important treballar en equip. Podries dependre dels teus companys de feina, confiant en la seva experiència perquè t'ajudin a acabar un projecte. O podries descobrir que un projecte és tan complex que s'ha de dividir en parts. Cadascú podria encarregar-se d'un segment.
Aquari
En aquest moment podries estar negociant un contracte important. Potser estàs tractant daconseguir un nou client per a lempresa. Podrien mantenir converses relatives als serveis que tens per oferir. L'energia astral en joc t'està encoratjant a pensar de manera política. Desitjaràs emprar les frases, to i èmfasi correctes durant la conversa. Assegureu-vos d'anticipar-vos als desitjos de l'altra part i en parleu.
Peixos
L'energia celestial en joc vol dir que podries unir-te a un nou grup social. Potser t'incorpores a una organització professional. T'agradaria conversar amb altres persones que es dediquen al mateix que tu. O potser decideixis participar més en tasques comunitàries. Podries divertir-te dedicant temps a recaptar fons per a una fundació de caritat. O podries oficiar de mentor d'alguns joves, col·locant-los sota la teva ala protectora.