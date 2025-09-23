AGENDA
'Ikagi, l'art de trobar el teu propòsit'
LA PROPOSTA DEL DIA
'IKAGI, L'ART DE TROBAR EL TEU PROPÒSIT'
Taller d’ikigai per definir la nostra missió a la vida. Amb Francesc Miralles, coautor del best-seller publicat en 70 idiomes.
LLIBRES
CONTACONTES ‘LES AVENTURES D’EN PLOMET’ I ‘UN TRENCALÒS ESPECIAL’, AMB LAIA GUERRERO
Laia Guerrero, membre de la Jocand (la jove companyia de l’Escena Nacional d’Andorra), llegirà un conte de Mariona Bessa i Martina Labella, d’esperit solidari, sobre la inclusió social. Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CONFERÈNCIES
CONFERÈNCIA SOBRE LA FACETA COM A GRAVADOR D’ALBRECHT DÜRER, A CÀRREC D’ÁNGELES SANTOS
Conferència que recorrerà la faceta d’Albrecht Dürer com a gravador, a càrrec de l’especialista en gravat Ángeles Santos. Iniciada en la catalogació d’estampes a la calcografia nacional, ha estat professora a l’Escola de la Casa de la Moneda, documentalista a la Biblioteca Nacional d’Espanya i ha col·laborat amb el Museu Nacional del Prado. Hora: 19 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
CINEMA
CICLE DE PEL·LÍCULES DE L’ALIANÇA ANDORRANO-FRANCESA
Projecció del film 13 jours-13 nuits, de De Martin Bourboulon, Par Martin Bourboulon i Alexandre Smia. Amb Roschdy Zem, Lyna Khoudri i Sidse Babett Knudsen. Hora: 20.15 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà d’Elena Milà i David Vilanova. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 26 d’octubre.