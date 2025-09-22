HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíacc
Aries
Si has estat tractant daconseguir un augment o una promoció, avui podria ser un moment afortunat per a tu. La configuració planetària actual està despertant alguns canvis interessants al tema carreres. Potser escolteu sobre una oportunitat laboral a través d'un amic. O escoltaràs paraules d'alè del teu cap.
Taure
Actualment es necessita gent que inventi noves direccions, ja sigui en política, ciències socials, humanitats o religió. Per sobretot, necessitem gent a punt per prendre els primers passos en noves direccions i així puguem veure si certes idees són viables.
Bessons
Potser has decidit ignorar la lluita materialista de la societat consumista contemporània, però avui hauràs de doblegar-te una mica i organitzar la teva vida. Sense importar on visquis, avui és un bon dia per posar-se al dia amb velles factures o fer totes les reparacions menors que siguin necessàries.
Cranc
Amb l'aspecte en joc avui, les teves conviccions espirituals sobre la germandat, l'amor i la humanitat sortiran a la superfície i sentiràs la compulsió de parlar a la gent de les teves veritats místiques. Malauradament, ells no senten la compulsió d'escoltar-te. Prepara't per a un rebuig més o menys total.
Lleó
Sempre es pot confiar en les contribucions a les discussions, ja sigui que t'afectin o no. És clar que en general tens consells útils per impartir, i la teva saviesa és sovint apreciada. Però no sempre. Avui, per exemple, poden sorgir situacions complicades, i et costarà distingir entre allò que està bé i allò que està malament.
Verge
Se't podrien acudir algunes idees noves a la teva vida professional. L'alineació astral us pot fer pensar sobre la vostra carrera futura de manera completament nova. T'associaràs amb persones amb qui mai haguessis pensat tenir contacte un temps enrere. Desapareixeran tots els estereotips.
Balança
Decididament, l'energia astral us està empenyent a tenir experiències altruistes. Sentiràs inspiració per involucrar-te en temes socials que ajudin la humanitat, perquè viure tot sol per a tu ja no et satisfà. Per tant, qualsevol feina que hagis de relacionar-se amb ajudar els altres, ja sigui a nivell privat o grupal, mereix tota la teva atenció en aquest moment.
Escorpí
Ets més consenteix que ningú en saber que és inútil comprometre's a alguna cosa sense un pla o mapa clar de la situació. Probablement utilitzis aquest dia per establir aquest pla per al futur, com un cronograma o planificació per a la teva feina.
Sagitari
La configuració planetària d'avui indica que heu de tenir obertura a rebre l'orientació dels altres. Podries tenir un cap o un mentor que té més experiència en una àrea determinada. Potser té la perícia comercial que et falta a tu, o potser tingui més èxit amb les seves inversions financeres.
Capricornio
El aspecto en juego hoy podría inspirarte a ofrecerle algo especial a tu pareja. Quizás le sorprendas con una cena sin previo aviso en un restaurante caro. O tal vez pasen un momento íntimo saboreando un buen vino a la luz de las velas. Agasájale con ostras o un caro caviar. Haz algo realmente extravagante para demostrarle cuánto te importa.
Aquari
Amb laspecte en joc avui, sentiràs desitjos de comprar un article de luxe. Potser estàs pensant en la riquesa i què significa tenir seguretat econòmica. Tot i que aquesta no és encara la teva realitat, ho podria ser un dia! Pensa a fer inversions en coses que brindin una imatge reeixida.
Peixos
Avui podries decidir córrer un risc financer d'alguna mena. Amb l'aspecte celestial en joc, tens ànsies d'expandir-te una mica. Potser compris accions o bons sobre els quals vas investigar. Podries considerar-los una bona inversió. Si el teu instint et diu que els compris, confia-hi.