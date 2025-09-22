AGENDA
On neix la felicitat autèntica
LA PROPOSTA DEL DIA
‘ON NEIX LA FELICITAT AUTÈNTICA?’
Taller amb el mestre Drac Garcia. Hora: 20.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà d’Elena Milà i David Vilanova. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘UN COS SOTA 10 MIRADES’
Un projecte col·lectiu que reuneix el treball de 10 fotògrafs andorrans o residents al país. A través de les seves obres, els autors aborden qüestions que afecten la societat andorrana contemporània. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 26 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo.