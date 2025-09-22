TELEVISIÓ
‘Hacks’, recta final
La sèrie d’HBO Max s’acomiadarà amb la cinquena temporada, un adeu que coincideix amb el millor moment de la producció quant a reconeixements.
La sèrie Hacks, un dels títols més aclamats d’HBO Max, finalitzarà amb la cinquena temporada. Ha estat Hannah Einbinder, guanyadora del Premi Emmy 2025 a millor actriu secundària en una sèrie de comèdia pel seu paper com a Ava Daniels, qui ha fet pública la confirmació. La notícia coincideix amb el gran reconeixement atorgat a la ficció en els citats guardons.
En declaracions a E! News, Einbinder ha avançat que el cinquè bloc d’episodis suposarà el comiat definitiu per Hacks: “Començarem a rodar en els propers dies, i saber que és l’última temporada… és realment agredolç”. Tot i això, la intèrpret ha assenyalat que entén aquesta decisió per tal d’evitar que les trames s’allarguin més i concloure així la història en el moment adequat.
L’actriu Hannah Einbinder ha estat l’encarregada de donar la notícia
“Crec que és el correcte”, ha afegit al respecte, insistint que “és bo” no allargar més del compte “una producció tan cuidada com aquesta”. De fet, Hacks sempre ha estat concebuda pels seus creadors, Lucia Aniello, Paul W. Downs i Jen Statsky, com una història amb un arc argumental ben definit que no s’allargués més de cinc temporades.
Des que Hacks va arribar a la petita pantalla, els seguidors han pogut ser testimonis dels camins de Deborah Vance i Ava Daniels. La primera, una coneguda humorista de Las Vegas que pretén reinventar-se; la segona, una jove guionista amb molt talent però amb una vida caòtica. Totes dues lluiten conjuntament per intentar triomfar en una indústria complicada.
El rodatge dels nous capítols arrencarà ben aviat, ha precisat la intèrpret
Al llarg de les quatre temporades ja emeses, Hacks s’ha consolidat com una ficció de referència. Amb la producció de la cinquena temporada a punt d’engegar, la sèrie i els seus intèrprets acumulen diversos Emmy, Globus d’Or o Critics Choice, entre d’altres reconeixements. La cinquena part de la sèrie serà l’última que optarà a guardons tan distingits com aquests.